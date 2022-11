Sopraan Katharine Dain zingt de muziek van Lili Boulanger: ‘Mensen moeten dit horen!’

Katharine Dain: ‘Het mooie zien van liefde, ondanks pijn. Dat grijpt me aan.’ Beeld Evelien van Rijn

Iedereen die de Amerikaans-Nederlandse sopraan Katharine Dain (40) hoort zingen, wordt onmiddellijk overdonderd door haar warme en ongekend zuivere stem. De vergelijking met collega-sopraan Barbara Hannigan vindt ze ‘vleiend’. Voor haar debuutalbum, met duopartner pianist Sam Armstrong, ontving ze dit najaar een Edison Award. Een nieuw cd-programma ligt al klaar. Zondagochtend is een deel daarvan te horen in De Doelen in Rotterdam, Dains thuisstad sinds tien jaar.

‘In New York, waar ik had gestudeerd, ontmoette ik een Nederlander. Na een paar jaar moesten we kiezen; wie gaat met wie mee? Ik besloot naar Nederland te komen. Maar kon ik dat? Mijn familie en netwerk in New York achterlaten? Het antwoord was ja, ook vanwege de geweldige muziekscene die Nederland rijk is.’

Ze is nog altijd samen met de ‘Dutch boyfriend’ en woont graag in Rotterdam. ‘Het kostte wel tijd om hier te wennen en aan de slag te gaan. Want de muziekwereld hier is niet alleen levendig, maar ook dichtbevolkt. Ik was ook hartstikke blut. Niemand houdt ervan daarover te praten, maar het is soms zo moeilijk rond te komen. In New York had ik constant werk. Hier helemaal niets.’

Wat deed ze dan? ‘Ik nam weer zangles, om te werken aan stemtechnische dingen. Ik schreef veel e-mails, solliciteerde voor audities. Met een goede vriend van me, ook een zanger, sprak ik zo nu en dan af. Dan dronken we twee flessen prosecco en gingen we zitten klagen en vloeken. Dat luchtte ontzettend op.’

Na een jaar keerde het tij. In één weekend kreeg ze een rol in een operaproject voor jong talent, won ze een liedcompetitie én mocht ze voorzingen voor Daniel Reuss, dirigent van Cappella Amsterdam, waarna ze een aantal jaar werk had als koorlid. Het is niet verrassend dat ze bij het eerste het beste project dat ze deed, mocht invallen als koorsolist.

Dain: ‘Ik had echt geluk dat alles toen een beetje samenviel. Het werk trok vervolgens aan. Ik kan goed en snel muziek lezen en ik ben nooit ziek, dus ik val makkelijk in op het laatste moment. Het is ook geen hersenoperatie, het is maar muziek. Een fout maken is helemaal niet erg.’

Tijdens de lockdown hadden Armstrong en zij de kans een cd op te nemen. Toen na de goede ontvangst de aandacht hiervoor weer wat was weggeëbd, ging ze voor een nieuw album kijken in het door haar geliefde begin 20ste-eeuwse liedrepertoire. Ze stuitte op Clairières dans le ciel van Lili Boulanger (1893-1918). Dain: ‘Iedereen zegt altijd hoe geniaal ze is, maar bijna niemand voert haar muziek uit. Mensen moeten dit horen! Boulanger was 21 jaar toen ze deze geweldig intense liedcyclus, technisch gezien een enorme uitdaging, schreef. Drie jaar later stierf ze. Ze was ziekelijk, dus ze heeft ongetwijfeld niet meegemaakt wat de cyclus, een hartverscheurende liefdesaffaire, beschrijft. Ze heeft het allemaal in haar hoofd beleefd en zette het resultaat van die introspectie om in muziek.’

Afgelopen zomer zong Dain Boulanger op festival Wonderfeel. Na afloop stond ze te huilen. ‘Waarom? Omdat aan het eind van de cyclus, ook al zegt de hoofdpersoon dat ze niets meer heeft om voor te leven, het verdriet alsnog omgezet is in kunst. Het mooie zien van liefde, ondanks pijn. Het grijpt me aan – de geliefden die ik achterliet in Amerika zijn met mijn ziel verbonden.’ Lachend: ‘En zolang ik maar huil nádat ik heb gezongen, is het goed!’