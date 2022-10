Sopraan Francis van Broekhuizen: ‘Sinds ik BN’er ben, wil iedereen alles van me weten’

Francis van Broekhuizen Beeld Frank Ruiter

Verdi of Puccini?

‘Haha! Puccini. Meteen. Zijn muziek komt altijd direct bij me binnen. Ik ben echt een liefhebber van laatromantiek, zeker die verismo-opera’s, met redelijk simpele verhalen vol ellende, en dan die ontzettend emotionele, filmische muziek. Ik hou van entertainment, en daarin is Puccini heel goed, daarom zijn er ook muziekliefhebbers die op hem neerkijken, die vinden het te plat. Verdi vind ik ook kicken, omdat hij zo goed sfeer weet te schetsen en precies weet wat zangers kunnen. Als Verdi de NPO is, dan is Puccini RTL.’

Den Haag of Nootdorp?

‘Ik ben in Den Haag geboren, maar opgegroeid in Wassenaar, dus in een dorp. Dat past wel bij me, je leert sneller mensen kennen. Maar in de stad is meer te beleven, ik vind het moeilijk kiezen. Sinds ik BN’er ben, wil iedereen alles van me weten en in mijn huis komen. Mijn vrouw heeft daar niet voor gekozen, zij is lerares en wil gewoon rustig leven.

‘Ik ben een huismus. In de Nederlandse operawereld werkt het zo dat je pas serieus wordt genomen als je carrière hebt gemaakt in het buitenland. Ik heb het één keer geprobeerd, een maand in een operahuis werken in Osnabrück, maar ik kon niet tegen de eenzaamheid. Verschrikkelijk.

‘Door mijn tv-optredens weten mensen in het operawereldje me beter te plaatsen. Ze vonden me altijd wel een goede zangeres, maar ik was te eigenwijs, niet te kneden, niet highbrow. Nu kan ik een ambassadeur zijn voor de opera. Ik word sinds de tv ook meer gevraagd voor rollen, dan vinden die gezelschappen het heel fijn dat ze Francis in huis hebben. Het zijn nu vaker kleine rollen, want ik heb niet meer de leeftijd dat ik de jonge sopraan kan spelen. Soms zijn mensen uit het publiek teleurgesteld als ik niet zo veel te zingen heb.’

Borrelen met opera- of musicalmensen?

‘Musicalmensen. 100 procent. In de musical zijn ze daar veel beter in. Dat komt ook door de opzet: in een opera speel je nooit acht maanden achter elkaar in dezelfde voorstelling – nee, dan zijn er acht voorstellingen. Van The Sound of Music heb ik er 120 gedaan, dan bouw je een heel andere band op met je collega’s. Er is een enorme discipline. Elke dag is er een gezamenlijke call, zo van: we gaan er weer voor.

‘In de opera zit iedereen meer op zijn eigen eiland, ben je bezig met je eigen stem. Je moet ook een grotere prestatie leveren, vocaal gezien, dus je kunt ook niet veel borrelen. Hoewel: toen ik in Jenůfa zong bij De Nationale Opera, had ik zo’n leuke tegenspeler, een Engelsman, dan ging ik graag in het café aan de overkant van die lekkere Belgische biertjes drinken.’

Een hoofdrol bij De Nationale Opera of in The Sound of Music?

‘Er is één ding wat ik nog echt graag wil, en dat is Tosca van Puccini zingen. Dat hoeft niet eens bij De Nationale Opera. Het is mijn enige echte droom, met zo’n echte Scarpia (de slechterik die Tosca wil veroveren, red.), een decor vol Mariabeelden, en dat je dan zo naar beneden moet springen (Tosca pleegt zelfmoord door zich van de transen van de Engelenburcht in Rome te storten, red.).

‘Of ik vaker musical ga doen, dat ligt er een beetje aan. Stel, ze komen met Beauty and the Beast, dan wil ik best die oude Mevrouw Theepot zingen, daar zit hartstikke mooie muziek in. Maar Hema de musical – die schijnt te bestaan –, daar zit ik niet op te wachten. Anatevka, Fiddler on the Roof: vind ik ook allemaal heel mooi. Maar je legt je voor zo’n lange periode vast, dat is heel heftig hoor.

‘Ik heb niet het idee dat er anders tegen me wordt aangekeken sinds ik die musical heb gedaan, want iedereen vindt mij uniek. Dat hoor ik van alle kanten. In de musicalwereld ben ik de operazangeres, en in de opera zeggen ze: zij doet The Sound of Music, dat kan niemand beter dan zij.’

Carlo & Irene of Philip & Maarten?

‘Moeilijk weer. Met Carlo Boszhard heb ik opgetreden in De tv kantine, daarin speelde ik Queen Elizabeth. Maar ik kies voor Philip Freriks en Maarten van Rossem. Omdat ik altijd met Maarten in bed lig. Met zijn podcast, met zijn hoorcolleges. Philip is heel leuk, een lieve, beschaafde man. En Maarten kan zo goed relativeren doordat hij zoveel weet van geschiedenis, dat vind ik rustgevend.

‘Mijn tv-carrière is begonnen bij Maestro (wedstrijd waarin BN’ers een orkest moeten dirigeren, red.) in 2017. Ik mocht daar zingen, dat werd heel goed ontvangen en ik werd steeds teruggevraagd. De laatste keer niet, toen wilden ze het eens over een andere boeg gooien en deed Laetitia Gerards het, ook een hartstikke leuk wijffie. In coronatijd had ik eindelijk tijd om mee te doen aan De slimste mens. Blijkbaar heb ik daar zo’n indruk gemaakt dat er nog steeds mensen denken dat ik gewonnen had. Nou, ik kon gewoon niet meer over straat.

‘Tijdens de lockdown was de tv een uitkomst om toch nog op te kunnen treden. Televisie is makkelijker dan toneel, je hoeft er niks voor te kunnen. Althans, ik niet, ik ben gewoon mezelf en mensen vinden dat schijnbaar heel leuk, haha.’

Paus Franciscus of Johannes Paulus II?

‘Franciscus, zeker weten. Omdat hij probeert iedereen welkom te heten, zelfs de homoseksuelen onder ons. Hij is goed voor de armen, voor de vluchtelingen: hij doet zijn naam echt eer aan en probeert zijn pontificaat in de geest van Sint Franciscus in te vullen. Hij wordt alleen niet geholpen door de curie, die is zo conservatief als de pest.

‘Laatst was ik bij een uitvaart, in mijn eigen parochiekerk nota bene. Daar is dan zo’n Spaanse priester. Die zegt gewoon keihard dat alleen mensen ter communie mogen gaan die vroom, rooms-katholiek leven. Nou, dan mag bijna de hele kerk niet. Ik mag alleen de zegen vragen, want omdat ik samen met een vrouw leef, ben ik te zondig. Ik voelde me totaal gediscrimineerd, en dat in mijn eigen land. Wie is zo’n man in een kazuifel om te bepalen of ik katholiek ben? Ik heb geen zin om me daaraan te onderwerpen.

‘Je hebt ook priesters die zeggen: wij doen hier het Avondmaal en iedereen mag meedoen, dat vind ik een veel beter uitgangspunt. Ik ga niet graag meer naar de kerk omdat ze alleen maar missiepriesters hebben uit Latijns-Amerika. Daardoor raak ik toch vervreemd. Ik ben een cultuurkatholiek: ik hou van de muziek en de rituelen. Ik ben kritisch, ja. Maar door paus Franciscus blijf ik erbij.’

Je solovoorstelling zingen in een uitverkocht Beatrix Theater of zingen op de Pride?

‘Ja, die Pride was toch wel kicken. Maar ik wil nu toch best graag dat Beatrix Theater vol hebben. Voor de laatste keer speel ik mijn programma Bij twijfel hard zingen met Gregor Bak. Als we duizend tickets verkopen, zitten we goed. Maar toch liever de Pride, dat gaat ergens over. Het is heerlijk om in zo’n paarse jurk op de Dam Climb Every Mountain te zingen en dat iedereen helemaal uit zijn dak gaat. Uiteindelijk krijgen wij homo’s overal de schuld van hè, zie Poetin met zijn aanval op het door de lhbti-beweging bedorven Westen. Het is belangrijk dat je als homo voorbeelden hebt die zeggen: het is goed dat je er bent.’

Vroege of late Callas?

‘Ik ben een enorme Maria Callas-fan, hoewel ik een heel ander type ben dan zij. Zij was dé diva, ik kom het liefst in een joggingbroek naar de repetities. Nadat ik had meegedaan met de quiz The Connection (Van Broekhuizen won en nam geheel de regie over, red.), vroeg Matthijs van Nieuwkerk me om een college te maken over Callas. Hij houdt van mensen die ergens bezeten van zijn en dat ben ik ook. Ik ben heel betweterig, daarom ben ik zo goed in quizzen.

‘Maar vroege of late Callas: het is maar net wat je daaronder verstaat. Voor belcanto de vroege Callas, voor verismo de late. Haar Tosca uit 1964 vind ik veel beter dan die uit de jaren vijftig. Ze heeft dan haar eigen Scarpia gevonden in Aristoteles Onassis (de steenrijke Griekse reder die later met Jackie Kennedy zou trouwen, red.). Het lijkt net alsof je dat voelt. Dat is mijn interpretatie, hè? Als je haar ziet zingen, zie je dat ze zo veel bagage heeft. De schandalen, het zwoegen, altijd de beste moeten zijn, de meest gefotografeerde vrouw van haar tijd zijn: al die frustratie komt eruit.’

