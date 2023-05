Sopraan Claron McFadden (62) zong en sprak vijftig minuten lang in alle registers en kleuren van Rob Zuidams nieuwe liedcyclus ★★★☆☆

Sopraan Claron McFadden en Slagwerk Den Haag. Beeld Foppe Schut

Hoe schrijf je griezelmuziek? Ziedaar de uitdaging voor Rob Zuidam bij het componeren van zijn nieuwe liedcyclus The Pit and the Pendulum. De tekst haalde hij uit een verhaal van Edgar Allan Poe, de 19de-eeuwse horrormeester. Daarin kruipt Poe in de huid van een veroordeelde in een martelput. Ratten zijn nog het minste, vroeg of laat wordt de ongelukkige opengeritst door messen aan een gestaag dalende slinger.

Bij de première in het Amsterdamse Muziekgebouw stalde het ensemble Slagwerk Den Haag een arsenaal aan slagwerk uit. Naast vertrouwde instrumenten als vibrafoon en klokkenspel doken een zinken teil, lege wijnflessen en knersend piepschuim op. In het midden stond de sopraan Claron McFadden (62), een routinier in Zuidams oeuvre. Ze zong en sprak in alle registers en kleuren, twintig delen en vijftig minuten lang.

Luguber werd het helaas zelden. Zuidams sfeerideeën waren duidelijk, van ongrijpbare marimba tot vlijmend staal. Maar opnieuw bleek dat niets zo lastig op muziek is te zetten als lange lappen proza. Zinnen meanderen door, er is weinig tijd voor poëzie en reflectie. Zelfs met microfoonversterking was horror een tint die aan McFaddens stem ontbrak.

Kan zijn dat The Pit and the Pendulum nog moet inslijten. Of dat Zuidam voor zijn eerste liederen met slagwerk te veel uit de kast heeft gehaald. Zulke bedenkingen verdwenen bij delen uit American Songbook van George Crumb. De Amerikaan, vorig jaar overleden, werkte spirituals als Swing Low, Sweet Chariot om voor sopraan, slagwerk en piano. Puntgaaf, verrassend, soms zelfs komisch.