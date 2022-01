Sophie Hermans gaat de cultuursector redden

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Toegegeven: lange tijd moest je als cultuurliefhebber niet bij de VVD zijn. Onder Halbe Zijlstra werd alles wat ook maar de indruk wekte tot de verbeelding te spreken wegbezuinigd en in de daaropvolgende kabinetten Rutte kregen bewindslieden de opdracht de stofzuiger op de hoogste stand te zetten om de laatste kruimels weg te werken. Ter compensatie en tot meerdere eer en glorie van de natie werd zo nu en dan voor een monsterbedrag een oud schilderij voor in het Rijksmuseum aangeschaft.

De sector moet zichzelf kunnen bedruipen, was steeds de boodschap. Dat dit bedruipen in het belang van de volksgezondheid werd verboden, bleek geen reden om die visie aan te passen. Niemand rekende daarom nog op steun vanuit liberale hoek, maar toen was daar opeens VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans bij WNL op Zondag. Op de vraag van Rick Nieman of de theaters bij de volgende versoepeling niet tot wat later dan acht uur ’s avonds open kunnen, omdat dit veilig kan en het anders alsnog geen enkele zin heeft, kwam een tot nu toe ongekend krachtig antwoord: ‘Nee dat lijkt heel logisch, dus ik kan me dat verzoek en die vraag ook heel goed voorstellen. Daarom zei ik, er liggen zoveel ideeën en protocollen en ervaringen, ook op basis van vorige stappen die we in de crisis hebben meegemaakt dat ik zeg: kijk daar nou serieus naar. Alleen ik wil wel dat we ook het in zijn totaliteit blijven bekijken, hoeveel ruimte, hoeveel mogelijkheid is er nu om veilig weer meer open te doen. We moeten naar het totale plaatje kijken waar iedereen een bijdrage in heeft maar ook zoveel mogelijk sectoren een beetje ruimte geven.’

Een VVD’er die pal staat voor de cultuursector: ’t kan verkeren.