Songfestivallied van S10 is beladen en intiem, maar kan toch breed van het podium worden geblazen ★★★★☆

Zangeres S10 Beeld ANP

Toen bekend werd dat Stien den Hollander (artiestennaam S10) voor Nederland mocht uitkomen op het Eurovisie Songfestival, vanaf 10 mei in Turijn, kwamen bij sommige van haar volgers best wat vragen op. Moest S10 haar ziel en zaligheid wel in de waagschaal stellen voor zo’n uitbundig festival met een miljoenenpubliek?

Het antwoord op die vraag kon donderdag even voor 12 uur ’s middags direct en eenduidig worden beantwoord: ja. Op een of andere manier is het S10 gelukt de elementen die haar muziek zo innemend, want intiem, en inhoudelijk sterk maken te transporteren naar een heel raak en breed uit te dragen Songfestivallied. Je hoort het één keer, en ziet De diepte op zijn minst in de top-5 van de einduitslag staan.

Dat is een goed voorteken: De diepte haakt zich gelijk vast in het hoofd, dankzij een bedrieglijk eenvoudige melodie, die de luisteraar toch meevoert en even losweekt van alledaags gepieker. De diepte steekt, dat kan bijna niet anders, straks in Turijn dapper de kop op in een zo overvloedig liedjespandemonium, waar de refreinen soms het ene oor in gaan en het andere net zo hard weer uit vliegen. Een probleem is natuurlijk wel de voertaal: De diepte is het eerste Nederlandstalige festivallied sinds 2010.

Breekbaar geestelijk welzijn

S10 werd een van de geliefdste singer-songwriters van Nederland met poëtische liedjes die ergens zweven tussen hiphop, kleinkunst en soms ook heel aanstekelijke pop. De inhoud staat altijd voorop: S10 dicht en zingt over breekbaar geestelijk welzijn, en biedt troost aan veel jongeren die kampen met angsten, eenzaamheid of andere mentale nood.

In haar Songfestivallied zingt S10 over universeel verlies en afscheid, door liefde, dood of vul zelf maar in. ‘Jij en ik toch samen? Dat zou altijd zo zijn.’ Haar tekst wordt zacht begeleid door een bescheiden maar glashelder tokkelende gitaar, gevolgd door een paar omfloerste pianoakkoorden. De volle, weidse stem van Den Hollander golft daar gaaf overheen, met veel galm en een volume dat zich niet zomaar aan de kant laat zetten.

Hartekreet

Na een kort, spanningsverhogend bruggetje verrast het direct al grootse refrein, waarmee het lied ineens wat extraverter wordt. De stem schiet omhoog, en klinkt als een hartekreet: ‘Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam.’ De integriteit van het in de basis toch erg verdrietige nummer wordt er niet door aangetast, integendeel: je kunt je voorstellen dat we straks met kippevel voor de tv zitten als S10 de tragiek van dit lied over wanhoop en herinneringen van het podium mag blazen.

De Diepte eindigt niet met een knal, maar mag verstild naar de eindstreep, opnieuw met die zachte piano en het woordeloze haakje dat S10 handig door het hele lied heeft geweven: ‘Oehoe, ahaa.’ Een prachtig en beladen nummer, dat bovendien feilloos aansluit bij het humeur van de wereld. Hoe triest dat ook is.