Songfestivallied ‘Burning Daylight’ is een aanstekelijke powerballad, maar érg Duncan Laurence ★★★★☆

Van links af: Duncan Laurence, Mia Nicolai, Dion Cooper en Jordan Garfield op de release van ‘Burning Daylight' in Rotterdam. Beeld Brunopress

Vallen en opstaan. Gewoon doorgaan, ook als alles tegenzit. De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, tot op heden een goedbewaard geheim, laat zich beluisteren als een beknopt zelfhulpboek, met een krachtige instrumentale oppepper als slothoofdstuk.

Het liedje van Dion Cooper en Mia Nicolai werd woensdagavond dan eindelijk met de wereld gedeeld, inclusief videoclip, op de officiële website van de eerbiedwaardige liedjescompetitie. Het werd daar vanaf de eerste seconde voorzien van honderden reacties uit de hele wereld, van ‘amazing’ tot ‘goosebumps’. Mocht het ongerepte duo wat onzeker dit avontuur instappen, de twee singer-songwriters kunnen zich nu al gesterkt voelen door een internationaal steuncomité.

De aandacht vanuit het buitenland is ook verklaarbaar. Nederland speelde de afgelopen jaren, zeker na de winst van Duncan Laurence in 2019, een belangrijke rol in de Europese liedcultuur. Laurence schreef ook mee aan de bijdrage van Cooper en Nicolai, en dat is te horen – vanaf de eerste, dramatische pianonoten tot aan de ontladende finale.

Wat de empowerende inhoud betreft, is de song van het tot op heden erg onbekende duo natuurlijk niet uniek. Het Songfestival, dat over twee maanden wordt gehouden in Liverpool, grossiert in liedjes die het beste met de wereld voorhebben en ook ieder individu in soms loodzware tijden een hart onder de riem willen steken.

Maar de tekst van Burning Daylight, want zo blijkt het lied te heten, is bepaald niet obligaat. ‘Between falling and running, I’ve been trying to get on my feet in time’, zingt Dion Cooper bij aanvang van het nummer, bij een beduimelde piano. Dat is geen lelijke taal. Zangeres Mia Nicolai legt daarna de vinger op de zere plek, in een sterk refrein dat niemand die weleens te hard werkt of bezwijkt onder sociale druk koud laat. ‘I’m burning daylight. I’m scared that I’m falling behind.’

Oorwurm

Burning Daylight is een echte powerballad, die je al snel in je luistergeheugen voelt prikken, zelfs al heb je het lied pas twee keer beluisterd. En dat geeft natuurlijk goede hoop op een mooi resultaat in Liverpool. De melodieuze piano neemt je mee in de overpeinzingen van het zingende duo, dat nauwelijks podium- of popervaring heeft, maar daaraan in mei met een daverende knal een einde aan gaat maken, voor een miljoenenpubliek.

Het refrein ontvouwt zich in twee etappes. Eerst krijgen we een beheerste variant te verwerken, met nog steeds die mijmerende piano en een brede waaier aan elektronisch bijgeluid. Maar daarna mag de aanstekelijke oorwurmzin ‘I’m losing myself while chasing highs’ zich in het gehoor van al die miljoenen tv-kijkers priemen bij een behoorlijk hard rockend gitaargeluid, waar het Songfestival-team straks ook wat betreft de presentatie vast mooie beelden bij kan creëren.

Minpuntje: Burning Daylight lijkt misschien net wat te veel op een Duncan Laurence-lied, en hoe goed diens Arcade ook was, we kunnen ons de akkoordenschema’s nog net iets te goed herinneren. Grote plus: Nederland doet weer eens mee met een duet en, naar woensdagavond is gebleken, een op alle fronten innemend zangkoppel.