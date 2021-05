Songfestival blijft overeind ondanks corona en toont een glimp van een leven, voor en na het virus

Nederlandse fans bij Ahoy. Ze beleefden een opmerkelijke show, die herinnerde aan hoe het leven was voor corona. Beeld EPA

Dat het songfestival überhaupt doorging was kennelijk al een verrassing. ‘Ondanks alle obstakels slaagde Nederland erin dit evenement van de grond te krijgen en er een enorm succes van te maken’, schrijft The New York Times. De succesvolle show maakte voor de Amerikaanse krant zichtbaar wat de wereld nu al ruim een jaar had moeten missen: ‘De show in Ahoy toonde een glimp van het leven dat we kenden, en van een toekomst waarin het virus onder enige vorm van controle komt. Mensen dansten, juichten, dronken en sloegen elkaar op de schouders.’

Omdat het kabinet het feest had aangemerkt als Fieldlab-experiment, waren in Ahoy 3.500 bezoekers toegelaten. Zij zagen een show vol technische hoogstandjes en fantastische lichteffecten: met augmented reality werd de Erasmusbrug in de zaal geprojecteerd. Ook de tv-uitzending was gelikt, en was iets waar veel mensen kennelijk naar hadden uitgekeken: met 5,4 miljoen Nederlandse kijkers was het de best bekeken finale sinds 2002, meldde Stichting KijkOnderzoek.

Kitsch en gekkigheid

In de finale overstemden de show en de kostuums soms bijna de muziek. De Russische zangeres ontsnapte uit een matroesjkajurk. Bij Duitsland danste een man in een vingerpak. De Noor Tix zong als een bezonnebrilde engel, geketend aan demonen. Veel kitsch en gekkigheid – het blijft het Eurovisie Songfestival – maar lang niet alles was buitenissig of bombastisch. De Franse inzending, de veelvuldig met Edith Piaf vergeleken Barbara Pravi, zong bijna 'gewoon’ haar chanson Voilá en kreeg daarvoor de maximale twaalf punten van zowel de Nederlandse kijker als vakjury, die bestond uit de journalisten Leo Blokhuis en Jessica van Amerongen en de muzikanten Brainpower, Giovanca en Lakshmi.

Toen de stemmen van de vakjury’s waren geteld, stond Zwitserland met het melodieuze Tout L’Univers van Gjon’s Tears bovenaan. Maar de stemmen van het publiek gooiden de hele ranglijst ondersteboven, zodat presentator Jan Smit uiteindelijk Italië uit tot winnaar uitriep. Frankrijk werd tweede, Zwitserland ‘slechts’ derde.

Måneskin viert de overwinning met de trofee op het podium. Een internetstorm over een niet bestaand 'snuif'-schandaal zou de vreugde temperen. Beeld ANP

De Italiaanse band Måneskin won met het nummer Zitti e Buoni, ‘kop dicht en netjes zijn’. De zanger, de 22-jarige Damiano David, trad op in typische glamrockoutfit androgyn en ruig tegelijk: zwaar opgemaakte ogen, bloot bovenlijf met rijkelijke tatouages, hoge hakken en een sexy broek. Bij outfit en muziek paste het ‘schandaal’ dat na Måneskins overwinning losbarstte. Mensen meenden op tv-beelden gezien te hebben dat de zanger cocaïne snoof (en dat in een familieprogramma), David reageerde verontwaardigd en liet zich zelfs testen op drugs om aan alle geruchten een einde te maken. De test was negatief, maar het nepschandaal liet een smet achter op de overwinning.

Jeangu Macrooy tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending bleef steken op de 23ste plaats. Beeld ANP

Voor Nederland verliep de finale weinig succesvol. Jeangu Macrooy eindigde met Birth of a New Age teleurstellend als 23ste. De 18-jarige Utrechtse Stefania Liberakakis had meer succes: zij kwam uit voor Griekenland, en werd met Last Dance tiende.

Niet alle door het Nederlandse publiek uitgebrachte stemmen zijn geteld: het AD kreeg achthonderd klachten van mensen wier stem te laat was verwerkt. De EBU schrijft in een verklaring dat de oorzaak ligt bij een storing bij een provider. Om hoeveel stemmen het gaat en welke provider, maakte de koepel van publieke omroepen niet bekend.

De finale vormde het slotstuk van een songfestival dat in allerlei opzichten memorabel was. Voor het eerst sinds 41 jaar was Nederland gastland, en de Nederlandse organisatie bevond zich ook door de coronacrisis op onontgonnen terrein: vorig jaar was het 't eerste land in de 64-jarige geschiedenis dat het feest moest afblazen, was het dit jaar het eerste dat het tijdens een pandemie moest optuigen.

Testsysteem

Daarvoor was een rigide testsysteem opgezet. Alle bezoekers moesten vooraf een negatieve test laten zien. Journalisten, artiesten en crewleden dienden zich iedere 48 uur te laten testen in de speciaal daarvoor opgetuigde teststraat. ‘Mijn grootste opluchting is dat we in staat zijn geweest om bijna iedereen gezond te houden’, zegt hoofdproducent Sietse Bakker. ‘Er zijn geen grote uitbraken geweest.’ Op donderdag maakte de organisatie bekend dat er 24.400 keer testen zijn uitgevoerd, waarvan er maar 16 (0,06 procent) positief uitvielen.

Desondanks raakten enkele hoofdrolspelers besmet. IJsland deed in de finale mee met de video van een repetitie, nadat een van de bandleden woensdag positief was getest. Duncan Laurence, winnaar van het songfestival van 2019 dankzij wie Nederland het feest mag houden, zou tijdens de finale een sleutelrol vervullen: hij zou optreden, de punten namens Nederland bekendmaken en de trofee aan de winnaar overhandigen – maar dat ging niet door nadat hij op donderdag positief was getest.

De omstandigheden waren dus verre van optimaal. Toch verliepen de drie liveshows, gepresenteerd door Edsilia Rombley, Jan Smit, Chantal Janzen en Nikkie de Jager, gesmeerd. ‘Ik ben blij, opgelucht en trots op alle makers omdat ze Nederland van zijn beste kant hebben laten zien’, zegt Bakker. ‘Ik hoop dat het Songfestival het begin kan zijn van een mooiere tijd, na een moeilijk jaar voor iedereen.’