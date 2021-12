Son Mieux streeft op ‘The Mustard Seed’ naar een collectieve uitspatting ★★★☆☆

Beeld Philine van den Hul

De Haagse Camiel Meiresonne heeft in fases het singer-songwriterpad verlaten. Was hij in 2015 in zijn eentje nog Son Mieux, vanaf 2019 opereert een vierkoppige band onder die naam, al staat Meiresonne nog wel alleen op de hoes van debuutalbum Faire De Son Mieux. Het album, dat hoog in de albumlijsten belandde, stond al bol van bandgevoel en levenslust. Op The Mustard Seed is Son Mieux – nu zeven musici sterk – nog extraverter geworden.

Als een piano op een tapijtje van percussie de akkoorden aanslaat, waarna een blijmoedig koor komt binnenvallen, voel je waar de band naartoe wil: een uitbundige gemeenschappelijke ervaring met muziek als agnostische gospel. In de openers Will pt. I en Will pt. II spoort Meiresonne ons aan om te dansen alsof er niemand kijkt. Die liedjes hebben de potentie iedereen op de dansvloer gelukzalig grijnzend achter te laten.

De toon is gezet, maar verandert gedurende het album te weinig. De disco-gospelliedjes van Son Mieux, die tegelijk lichamelijk en verheffend zijn, delen ook een basis die te eenvormig blijft: vette hooks van de blazers, koortjes die op het aambeeld van moed en vertrouwen hameren en een immer in hetzelfde tempo voortrollende groove.

Pas bij het achtste nummer Trying breekt Son Mieux uit het ritmische patroon waarin het zich iets te behaaglijk heeft genesteld. Het is nota bene een singer-songwriterdingetje, een introverte pianoballad, die je nu eens naar binnen trekt.

Son Mieux The Mustard Seed pop ★★★☆☆ Universal