Soms is een vondst op een stoffige zolder écht een bijzonder verhaal, blijkt in de podcast van Mathieu Wijdeven ★★★★☆

‘Is het logisch dat dit lag te verstoffen op de zolder van mijn oudtante?’ Theatermaker Mathieu Wijdeven vraagt het zich af terwijl hij bladert door archiefmateriaal over zijn betovergrootvader in de vierdelige podcastserie Een verborgen Surinaamse schat (OVT/VPRO). Als je spullen van je voorouders vindt, is het altijd maar de vraag: is het een bijzondere vondst of ben jij de enige die enthousiast wordt van je familiegeschiedenis?

Wijdevens betovergrootvader George Gerardus Theodorus Rustwijk (kortweg G.G.T.) werd geboren in Suriname in 1862 – een jaar voor de slavernij werd afgeschaft. Hij was schrijver, theatermaker, schilder, activist en de eerste Surinamer die een dichtbundel schreef. G.G.T.’s oeuvre leer je kennen doordat Wijdeven langsgaat bij familieleden, andere nazaten van totslaafgemaakten en kunstenaars die hij in Suriname ontmoet.

G.G.T.’s magnum opus, de toneeltekst Het waarom beantwoord, spreekt het meest tot de verbeelding. Het is een vijf uur durende onemanshow over de wantoestanden waarin Surinamers nog steeds verkeerden. G.G.T. wilde het provocerende stuk opvoeren voor een commissie die in 1911 naar Suriname kwam om te kijken hoe de kolonie nog winstgevend kon zijn.

Je voelt al aan dat die voorstelling niet de loop van de geschiedenis heeft veranderd. Hoe de opvoering precies ging, daar kom je in de derde aflevering achter, maar die anticlimax had Wijdeven wat sterker kunnen aanzetten. Dat gebeurt wel in de toneelvoorstelling waarmee hij nu door het land toert. Die heet eveneens Het waarom beantwoord; Wijdeven wekt de tekst van zijn betovergrootvader opnieuw tot leven.

In de podcast laat Wijdeven acteur Maarten van Hinte enkele teksten van zijn betovergrootvader inspreken, waardoor de allang overleden Surinamer meer gaat leven. Wijdeven zelf stuwt het verhaal voort met een pakkende vertelstem. Soms laat hij zijn persoonlijkheid doorschemeren, bijvoorbeeld wanneer hij aan zijn oudtante vertelt welke krulverzorgingsproducten hij gebruikt en er een aandoenlijk gesprek ontstaat tussen twee mensen die elkaar niet vaak spreken.

Over de stapels archiefmateriaal zegt zijn oudtante: ‘Ik denk dat ik erbij betrokken ben geraakt om het aan jou door te geven.’ Dan is Wijdeven er op zijn beurt misschien bij betrokken geraakt om het verhaal van G.G.T. aan ons luisteraars door te geven. Hij liep een zolder op, blies het stof van zijn betovergrootvaders teksten en kan vol overtuiging zeggen: kijk wat een bijzondere vondst.