Soms is een cultuurkloof haast niet te overbruggen, toont adoptiedrama ‘Return to Seoul’ ★★★☆☆

Park Ji-min in ‘Return to Seoul’.

Het enige wat ze bezit uit Korea, zegt de geadopteerde Frans-Koreaanse Frédérique (roepnaam Freddie) terwijl ze incheckt in een hotel in Seoul, is een foto van haar biologische moeder. Je bent aan het begin van Return to Seoul net als Freddie geneigd te denken dat het wel goedkomt met die zoektocht naar haar Zuid-Koreaanse wortels. Toch maakt regisseur en scenarist Davy Chou vooral duidelijk dat cultuurkloven soms zo goed als onoverbrugbaar zijn: de vrijgevochten en onthechte westerling botst frontaal op conservatieve familiewaarden. Chou vertelt wat schematisch (dansen in een technoclub staat hier gelijk aan een ontworteld bestaan), maar debutant Park Ji-min blijkt een grote ontdekking, in zo’n rol die maar al te vaak door mannen wordt gespeeld. Haar Freddie is energiek, afstotend, verwarrend en innemend tegelijk.