Soms dwingend, dan weer intiem en terloops tast Louis Hothothot diep in een pijnlijk verleden ★★★★☆

Four Journeys

In de Idfa-openingsfilm Four Journeys , die nu ook in de bioscoop te zien is, keert filmmaker Louis Hothothot (35) voor het eerst in jaren terug naar zijn geboorteland China. Hij is gewapend met een camera, die hij beurtelings richt op zijn ouders, zijn zus en zichzelf, om eindelijk alle vragen te stellen over de tol die het gezin heeft betaald voor het overtreden van de eenkindpolitiek. En om tevens te vissen naar ander, dieper weggestopt leed.

Er gaapt een kloof tussen hun levens. Hothothot (de werknaam van filmer Louis Yi Liu) woont en werkt in Amsterdam, heeft een Franse vriendin en schoonouders zonder kleinkinderwens. Zijn ouders begrijpen daar niets van. En dat uitgerekend broer Louis zich, anders dan zijzelf, wel heeft ontworsteld aan hun Chinese familie, zit zijn nooit tot volle wasdom gekomen zus behoorlijk dwars.

De filmmaker genoot altijd al een aparte, zij het weinig te benijden status. Hij is het zogenaamde ‘zwarte kind’; de tweede en vanwege de eenkindpolitiek dus illegale baby, die geheim moest worden gehouden voor de Chinese overheid. Toen dat niet langer ging, kreeg Hothothots vader van de staat een boete van drie jaarsalarissen opgelegd. Ook waren zijn kansen op een gedroomde carrière als lokale bestuurder voorbij.

Weinig tot niets in het ouderlijk appartement in Beijing herinnert aan dat verleden; de schaarse foto’s liggen onder in de kast. Als zijn ouders aanvankelijk ontwijkend reageren, trekt de filmmaker naar Noord-China om daar zijn oom en tante te ondervragen, die meer weten van de familietragedie. Hothothot filmt alles met zijn onderzoekende stijl, soms uitermate dwingend, dan weer intiem en terloops. Iedere flard humor wordt benut, bij de ongefilterde omgang tussen vader, moeder en zus, die elkaar voor de camera verwijten maken en de ander daarbij nooit sparen. Maar die lach verstomt ook steeds weer zodra Four Journeys dieper tast in dat verzwegen verleden. De hardheid van het bestaan van de generatie van zijn ouders snijdt recht door de ziel, evenals de mate waarin de Chinese staat ingreep in zoveel levens, tot gedwongen sterilisaties aan toe.

Dat Hothothot, nadat hij de gezinswonden eerst vol heeft opengereten, de band met zijn familie al filmend toch enigszins weet te herstellen, mag gerust een mirakel worden genoemd.