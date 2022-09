‘Soms denk ik: heb je nou wel werk? Dan zegt hij: papa, ik ga drie films maken’

Gijs (links) en Reinout Scholten van Aschat. Beeld Eva Roefs

‘Kijk nou pap, kwam ik vanochtend ineens tegen.’ Reinout Scholten van Aschat (32) toont zijn vader, Gijs Scholten van Aschat (62), een fotootje op zijn telefoon. Het scherm toont een gipsen afdruk van een gezicht, met gesloten ogen.

‘Verdomd’, zegt Gijs. ‘Dat ben ik. Wat een oude kop ineens, een soort dodenmasker.’

De zoon trof de vader zo aan op een stellage van Rob’s Propshop, het Purmerendse atelier voor special effects en special make-up. Gijs: ‘Ik moest dood zijn, dat was voor de nieuwe NPO-serie De stamhouder. Met zo’n mal kunnen ze dan wat experimenteren: jukbeenderen verhogen, pruikje met dun haar. Wat hebben ze bij jou gedaan?’

‘Afdruk van mijn tanden gemaakt’, zegt Reinout.

Het tweetal schuift aan tafel in de brasserie van Internationaal Theater Amsterdam. Gijs is net klaar met repeteren, in de schouwburg aan het Leidseplein: een trilogie over de geschiedenis van de Lehman-bank. ‘Ik speel mijn vader, eigenlijk (oud-bankdirecteur Karel Scholten van Aschat, red.) Maar die was een aardige, lieve en sociale bankier. Geen shark.’

Reinout is even over vanuit Denemarken, waar hij een rol speelt (‘een Duitser’) in een Deense misdaadserie, met acteurs uit The Killing en Borgen. ‘We draaien door heel Denemarken. Interessant om te zien hoeveel tijd ze voor alles uittrekken. En hoeveel macht de serieschrijvers hebben.’

Het vereist wat planning om de Scholten van Aschats bijeen te krijgen, vanwege die volle agenda. Maar de aanleiding valt uniek te noemen: ze delen de mannelijke hoofdrol in Zee van tijd, de openingsfilm van het Nederlands Film Festival. Het drama van Theu Boermans gaat over ouders die hun zoontje verliezen tijdens een zeilreis over de oceaan. Reinout speelt de jonge vader Lucas, Gijs de oudere vader, een artistiek leider die werkt aan een toneelopvoering over het grote trauma in zijn leven. De rol van moeder Johanna, met wie hij al dertig jaar geen contact meer heeft, wordt gedeeld door Sallie Harmsen en Elsie de Brauw.

Als je dezelfde rol speelt, speel je dan ook elkaar?

Gijs: ‘Nou, in dit geval is het deel van Reinout eerst gedraaid, vrij chronologisch: dus met een boot in de Azoren en bij Malta. Daarna gingen Elsie en ik aan de gang. Ik heb wel op zijn houding gelet, als ik de opnamen keek. Maar het personage is heel verschillend: Reinout moet alles binnenhouden, en ik speel iemand die in de tussenliggende jaren een soort van bevrijd is, door zijn werk in het theater. Hij is iemand geworden, een grote regisseur.

‘Ik heb vooral op van die kleine dingetjes gelet, bij Reinout. Hoe hij dan staat met Sallie, zo sta ik met Elsie. Er zitten spiegelbeelden in de film, precies dezelfde shots. Ik had een vrijscène met Elsie, die er trouwens uit is geknipt, waarvoor ik keek naar de vrijscène van Reinout met Sallie – die moesten we spiegelen. Vond ik confronterend, om mijn zoon te zien vrijen. Dat is mijn eigen zoon! Wil ik eigenlijk niet zien.’

Reinout: ‘Het is niet hoe ik vrij, hè, het is hoe Lucas vrijt.’

Gijs: ‘Dat is waar, het is film. Maar toch.’

Reinout: ‘Je went eraan. De eerste keer dat ik jou zag zoenen of vrijen op het toneel of in een film, was dat ook confronterend. Ik ben vrij jong begonnen met dat soort confrontaties. Lucas is toch wel één personage, denk ik. Met één boog, die een acteur normaal in zijn eentje zou spelen.’

Was het Theu Boermans’ idee om jullie zo samen te brengen?

Gijs: ‘Theu was daar niet zo mee bezig. Hij is eerst de jonge ouders gaan casten. Pas toen ze Reinout en Sallie hadden, zijn Elsie en ik gevraagd. Jij moest terugkomen voor de auditie, weet ik nog.’

Reinout: ‘Ik zat in Indonesië, voor De Oost. Mijn kop was net kaal geschoren voor die film, toen ik een tape maakte voor Theu.’

Gijs: ‘Sallie en Reinout vormen een goed koppel. Jullie hadden toch al eens samen een film gemaakt? O ja, natuurlijk, De Heinekenontvoering!’ (Sallie speelde de vriendin van Reinouts Holleeder, die in de film ‘Rem’ heet, red.).

Gijs Scholten van Aschat Beeld Eva Roefs

Zee van tijd is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal, opgetekend door de moeder in haar boek Een kind van de zee. Hebben jullie je nog verdiept in de echte vader?

Reinout: ‘Kennissen van mij wisten meteen over wie het ging: een Amsterdams stel, hij Nederlands, zij Frans. Ik heb de man, Arthur, ontmoet. Dat was interessant en verdrietig. Daarna moet je de vrijheid nemen om er iets eigens van te maken. Dat komt de film ten goede, en uiteindelijk ook die ouders.’

Gijs: ‘Marieke van der Pol, de scenarist, heeft het uitgangspunt van het boek genomen, maar daarna neemt de fantasie het over. De film is eigenlijk gewoon het verhaal over de liefde tussen die twee mensen en hoe ze omgaan met dat trauma, in twee fasen van hun leven. Het script was goed. We hebben er nog wel wat aan geschaafd, als het hier en daar iets te uitleggerig werd. Zo maak je er ook een beetje je eigen tekst van.’

Werk jij ook zo, Reinout? In De Heinekenontvoering speelde je met Rutger Hauer, die bekendstond om zijn rigoureuze ingrepen in scripts.

Gijs: ‘Als je Rutger een dialoog van twee bladzijden gaf, zei hij: ‘Deze twee zinnen zeg ik, de rest spéél ik.’’

Reinout: ‘Zodra je jezelf in de rol gaat zien, voel je de neiging om het naar je hand te zetten. Dan zeg je soms: zo zou ik het niet zeggen. Maar dan denk ik wel: trap ik nu niet op de tenen van de scenarist? Misschien is dat ook meters maken. Gijs pakt het gewoon beet: doen we dit zo, dat zo, tak-tak. En Theu en Marieke waren vroeger ook acteurs, zij weten hoe dat werkt. Het script las als een acteursfeest. Wat je bij film ook weleens hebt, in de schrijffase, is dat de dialoog nog vol informatie staat. Wat natuurlijk ook is om het fonds, de producent en de financiers te overtuigen.’

Gijs: ‘Anders begrijpen ze niet waar het over gaat.’

Wat je nu zegt, is eigenlijk heel erg.

Gijs: ‘Dat is heel erg, ja. Ik kan niet met dit personage meegaan, hoor je dan. Ik voel geen empathie voor het personage, dus kunnen we de film niet maken, want dan gaat het publiek er niet naartoe. Kijk naar Succession! De klootzakken in die serie! Kijk naar de stukken van Shakespeare, Richard III is de grootste motherfucker die er is, erger dan Trump. Maar je gaat ernaartoe en je lacht erom, terwijl je denkt: wat een schoft.’

Reinout: ‘Die morele spanning is lekker om te zien, en op een of andere manier ook lekker om te spelen.’

Gijs: ‘Je kunt ook een film maken over iemand die níét gezien wil worden door de camera, begrijp je? Rot op met die fucking camera, in plaats van: hoe zit ik in het shot? Het is ook zo dubbel, soms. Dan ben je aan het draaien, en weet je: als ik zó zit, vang ik net dat licht, zo – klak! Dan zit ik vol in de emotie, maar denk ik ondertussen: zal ik toch maar zo gaan zitten, omdat het mooier is voor het shot? Ben ik nou ijdel, of is dat juist goed? Op het toneel werkt het altijd zo. Je komt op en je weet: zo sta ik in het licht, zo dek ik jouw licht af.’

Reinout Scholten van Aschat Beeld Eva Roefs

Jullie wisselen allebei toneelrollen af met film. Wat is het verschil?

Reinout: ‘Op het toneel kan ik als acteur, door een bepaalde beweging te maken, de focus wegnemen van de monoloog van mijn medespeler. Of ik kan juist naar hem kijken, waardoor de focus bij hem ligt. Je bent afhankelijk van elkaar, het is een collectief. Film is soms meer een individuele sport: jij en de camera. Sommige acteurs hebben daar meer gevoel voor. Die gast van Call Me by Your Name, Timothée Chalamet, heeft dat in extreme mate. Die voelt de camera bij elk shot, die flirt écht, maar superfilmgeniek. Film is vaak cheaten, maar wat me zo aantrekt is de concentratie, de hyperfocus in het moment, korte sprintjes. Theater is meer lange afstand.’

Gijs: ‘Ik deed een keer een filmscène met een meisje dat net van school kwam. Ontzettend mooi meisje, maar ze kon totaal niet spelen. We draaiden een halve zin per shot, voor ze het weer verhaspelde. Ik zei tegen de regisseur: dit is echt kut. Zie ik die scène later terug...’

Reinout: ‘...ziet het er fucking goed uit.’

Gijs: ‘En je kijkt naar háár, niet naar mij. Omdat ze gewoon heel mooi is op beeld.’

Reinout: ‘Wat trekt jou aan in film?’

Gijs: ‘Dat je je als acteur in een film recht in je ziel kunt laten kijken. Het is ook gewoon een aantrekkelijk medium. Toen ik 15 was, zag ik in de bioscoop van Tiel Terence Hill en Bud Spencer, en al die westerns. Clint Eastwood was mijn grote held, Dirty Harry. Dat je daar dan deel van mag uitmaken. Maar als ik een half jaar film, verveel ik me helemaal de kolere. De helft van de tijd zit je toch te wachten op de set. Dan denk ik: laat me in godsnaam weer een stuk spelen.’

Ziet een acteur met kinderen al snel: die kan wel eens gaan acteren?

Gijs: ‘Bij Jeroen had ik het niet. Knappe jongen, wel de looks. En geestig. Maar niet erg outgoing. Hij schrijft nu (Jeroen Scholten van Aschat is scenarist van films als De libi en Nocturne, red.). Van onze kinderen was Reinout wel degene... hij was altijd kwijt – waar is Reinout? Overal op af, in z’n eentje. Maar ik dacht altijd dat hij naar het conservatorium zou gaan, omdat hij heel goed piano speelt. Dat zei hij ook, dat hij dat ging doen. Maar toen kreeg hij een rolletje in Gooische vrouwen. Hij rook aan het acteursbestaan en was verkocht.’

Reinout: ‘Ik had toneelles, best jong al.’

Gijs: ‘Het zat er ook wel een beetje in.’

Wanneer dacht je: hij heeft talent, het komt goed?

Gijs: ‘Toen hij in het derde jaar van de toneelschool zat. In de eerste twee jaar had ik dat nog niet gezien.’

Reinout: ‘Ik voelde wel een bepaalde druk, toen ik op de toneelschool kwam. Ik wilde te graag en dan doe je te veel. Echt loslaten lukte bij mij pas halverwege. Muziek hielp: ik zag in dat acteren ook een soort akkoordenschema is, een toon. Als je oefent, ben je je ervan bewust; als je speelt, laat je het los.

Tegen zijn vader: ‘Hoe ging dat bij jou in je eerste jaar? Dacht je vader toen: die wordt een goeie acteur?’

Gijs: ‘Weet ik niet. Mijn moeder zei wel: dat vak is eigenlijk alleen leuk als je goed bent. Als je middelmatig bent, moet je heel sterk zijn, om dat te erkennen en daarmee dan tevreden te zijn. Technisch was ik altijd al wel goed, ik had een goede stem, kon slim spelen. Maar waar het bij mij aan ontbrak, was emotie. Ik hield alles binnen. Heel zenuwachtig, vooraf altijd overgeven. Tegelijk kwam ik arrogant over: bezig níét zenuwachtig te zijn. Ik kon heel cool op het toneel staan, terwijl ik in mijn broek scheet. Het gekke is dat mijn leraren daar niet doorheen prikten. Pas later leerde ik het loslaten; toen werd spelen ook plezier maken.’

Reinout: ‘In een voorstelling van Circus Treurdier zat ooit een stukje over mensen die moesten overgeven voor ze moesten spelen. Zoals Jacques Brel, en zoals de grote Gijs Scholten van Aschat. Je werd genoemd.’

Gijs: ‘Echt waar? Hm, in een rijtje met Jacques Brel, wel een held. Maar het is al twintig jaar voorbij, dat overgeven.’

Ook Reinout had te maken met een vorm van nervositeit op het podium.

Reinout: ‘Ik heb een hartritmestoornis, AV-nodale re-entry tachycardie. Een fysieke stoornis, irritant genoeg wil het er juist als ik op de vloer sta weleens in schieten. Ik kan me eraan laten opereren, maar het wordt al minder en ik kan eroverheen groeien. Ik ben wel echt een keer flauwgevallen op het toneel. Zwarte vlekken, suizen, driehonderd hartslagen per minuut.’

Gijs: ‘Dan moet hij gewoon even gaan liggen.’

Reinout: ‘Als ik plat op de vloer lig, schiet het weer in het normale ritme. Heel gek. Nu zeg ik het gewoon, tegen medespelers: ik kán midden in een scène ineens plat op mijn rug gaan liggen. Het is niet ernstig. En ik ben de boel ook niet aan het saboteren.’

Gijs: ‘Dat is heel goed. Je moet het delen, niet geheim houden. Dat ontslaat je ook van het gevoel dat het niet mág gebeuren, waardoor je het juist krijgt.’

Is er veel veranderd in het vak, vergeleken met de tijd dat jij zo oud was als Reinout?

‘Tuurlijk. Nu heb je streamingdiensten. Toen wij Pleidooi maakten, was dat nog iets nieuws: de eerste serie waarin de verhaallijnen zo door elkaar lopen. Er was toen meer geld en tijd dan nu: we draaiden 3 à 4 minuten per dag, konden mooi uitlichten, een mise-en-scène maken. Nu draai je 11 minuten per dag, voor een serie. En het repertoiretheater waarmee ik opgroeide bestaat bijna niet meer.

‘Reinout heeft veel in toneelcollectieven gezeten, die is veel vrijer. Ik had de ambitie om carrière te maken, Reinout zoekt meer naar wat hij leuk vindt om te doen. En hij doet zo ook heel mooie dingen, daar kan ik ook wel met jaloezie naar kijken. Soms denk ik: heb je nou wel werk? Dan zegt hij: papa, ik ga drie films maken. Maak ik me zorgen, hoeft helemaal niet. Hij is een vrijbuiter, een jaar in Berlijn wonen en zo. Heb ik nooit gedaan. Ik had op zijn leeftijd ook al drie kinderen.’

Reinout speelt geregeld in het buitenland. Jij, Gijs, zat een paar jaar geleden wel nog in War Machine, met Brad Pitt.

‘Jezus ja, geweldig. Je vliegt daarnaartoe, wordt opgehaald, zit in een prachtig hotel – en dan sta je met Brad Pitt op de set. Maar de scène werd uiteindelijk uit de film geknipt.’

Je zit er nog in.

‘Heel even. Maar ik hád een hele scène met Pitt. Hij kwam aanvliegen met de helikopter als de generaal, ik was de Hollandse scholenbouwer in Afghanistan die dan tegen hem zei: ze beschieten me de hele tijd, doe er nou eens wat aan, lul. Hij speelde het een beetje groot, vond ik. Niet z’n beste rol.’

Reinout: ‘Brad, doe wat minder!’

Gijs: ‘Ik was best zenuwachtig, hoor. Maar uiteindelijk maakt het echt niet uit of je nou voor Klokhuis draait of voor Brad Pitt. Er staat een camera en je moet je tekst doen, liefst zonder over je woorden te struikelen.’

De opening van het Nederlands Film Festival kan een beladen filmdoop zijn, met die zaal vol collega’s.

Gijs: ‘Je hebt je film gedaan, je hebt gebogen, iedereen heeft braaf geklapt. Je gaat naar de foyer, collega’s komen bij je staan en zeggen: het is een bijzondere film... Oké – dan denk je: jongens ik wíl het allemaal ook niet weten, laat me nou gezellig een biertje drinken. Aan de andere kant wil je ook wél weten of ze het een goede film vonden of niet. Het is lastig. Er zit veel knowhow in de zaal, iedereen weet het beter. Maar het is ook een feestelijke avond, als je daar wordt uitgekozen. Heb jij dat eerder al meegemaakt?’

Reinout: ‘Nee, wel in Rotterdam met Beyond Sleep, de verfilming van Willem Frederik Hermans’ roman Nooit meer slapen. Bij IFFR.’

Gijs: ‘Ook veel vakmensen in de zaal, daar. Maar misschien zijn ze net iets eerlijker, in Rotterdam.’

Reinout: ‘Ik zit er niet zo mee. Ik heb veel zin om de film in de zaal te kijken, met de mensen die eraan hebben meegewerkt én de mensen uit het vak. En dan de film de wereld in knallen.’

Beknopte film- en tv-biografie van vader en zoon Scholten van Aschat Gijs: De avonden, Op afbetaling, Pleidooi, Oud geld, Cloaca, Lek, De grot, De passievrucht, Tirza, Publieke werken, De helleveeg, Gooische vrouwen, De poel, Nocturne, April, May en June, De dirigent, Klem, War Machine, Zee van tijd, Rampvlucht. Reinout: Kruistocht in spijkerbroek, Timboektoe, Gooische vrouwen, De Heinekenontvoering, Borgman, Johan: logisch is anders, Beyond Sleep, Off Track, Het leven is vurrukkulluk, Capri-Revolution, Nocturne, De Oost, Wolke unterm Dach, Zee van tijd.