‘Sommige vaste klanten leven nog elke dag met de Bijlmerramp’

Bart Nijensteen Beeld Pauline Niks

De NS Publieksprijs wordt dit jaar niet uitgereikt vanwege stemfraude. Was het onderwerp van gesprek bij jullie?

‘Dat valt wel mee. Het is jammer dat er niet direct met een extra verificatie-mail is gewerkt om dit te voorkomen. Maar het is vooral jammer voor de genomineerden. Aan de andere kant, hun werk behoort tot de best verkochte Nederlandstalige boeken van afgelopen jaar, het zijn populaire auteurs: Annejet van der Zijl, Esther Verhoef, Claudia de Breij, Suzanne Vermeer, Susan Smit en Michael Pilarczyk. Hun boeken verkopen sowieso goed.

‘Het was natuurlijk mooier geweest als de mensen die achter de stemfraude zitten, hadden gestemd op een boek dat hen persoonlijk heeft geraakt in plaats van een politiek statement van zo’n publieksprijs te maken. Maar als ik eerlijk ben richten we ons bij Athenaeum op andersoortige boeken dan die van de NS-prijs.’

Zoals?

‘Mijn collega’s en ik zijn weg van De diepst verborgen herinnering van de mens van Mohamed Mbougar Sarr, de winnaar van de prestigieuze Franse literaire prijs de Prix Goncourt. We hebben hoofdstukken uitgedeeld aan onze klanten om het onder de aandacht te brengen en we zien dat veel van hen terugkeren om het te kopen. Het staat nu op nummer vier in onze toptien.

‘Ook naar boeken over de Bijlmerramp wordt hier in Amsterdam-Zuidoost gevraagd. Sommige vaste klanten leven nog elke dag met de ramp. Onze nummer 2 Going down, going down is een reconstructie van Vincent Dekker. En op 9 staat Een gat in mijn hart, een heruitgave met teksten en tekeningen gemaakt door scholieren direct na de ramp in 1992.

‘Maar ook de nieuwe Colleen Hoover, It Starts With Us, een youngadultboek loopt hier storm. Het is ons best verkocht boek.’

En wat is jullie tip van de week?

‘Alles moet mooi zijn aan de mens van de Duitse non-binaire dramaturg en schrijver Sasha Marianna Salzmann. Over een joodse vrouw die met haar pasgeboren dochtertje van de Sovjet-Unie naar Duitsland vlucht. Geruisloos springt Salzmann tussen de generaties heen en weer. Een schitterend gecomponeerd boek.’

Toptien best verkochte boeken Athenaeum Zuidoost:

1. Colleen Hoover: It Starts With Us; Simon & Schuster UK

2. Vincent Dekker: Going down, going down; Uitgeverij de Kring

3. Beatrice de Graaf: Crisis!; Prometheus

4. Mohamed Mbougar Sarr: De diepst verborgen herinnering van de mens; Atlas Contact

5. Milouska Meulens: Mondi; Volt

6. Jeanette McCurdy: I’m Glad My Mom Died; Simon & Schuster UK

7. Annie Ernaux: De jaren; De Arbeiderspers

8. Rupi Kaur: Healing Through Words; Simon & Schuster UK

9. Theo Bean: Een gat in mijn hart; De Vrije Uitgevers

10. Yorick Goldewijk: Films die nergens draaien; Uitgeverij Ploegsma