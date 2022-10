Annelies Harzing Beeld Annabel Miedema

De Kinderboekenweek is begonnen. Is dit de belangrijkste week van het jaar voor een kinderboekhandelaar?

‘Zeker, we werken hier het hele jaar naartoe. Het is voor veel mensen een traditie in deze week hun kind een boek cadeau te geven. Sommige klanten zien we alleen in de Kinderboekenweek. Ik probeer kinderen die niet veel in aanraking komen met kinderboeken een verhaal aan te bieden waarvan ik weet dat ze er blij van gaan worden, maar wat ze misschien niet zelf zouden uitkiezen.’

Wat is uw gouden tip om kinderen aan het lezen te krijgen?

‘Begin met een boek met humor. Zoals het geestige Wee wee wee punt muis punt en el van Erik van Os voor de beginnende lezer. Voor kinderen vanaf 8 jaar is de verhalenbundel Een krokodil in het bad geinig. En als ouder samen met je kind lezen, is ook belangrijk om je kind naar een hoger leesniveau te trekken.’

Vorige week werd de canon van de Nederlandstalige literatuur bekendgemaakt. Daarbij werd ook een overzicht gepubliceerd van kinder- en jeugdliteratuur. Thea Beckmans Kruistocht in Spijkerbroek staat op 1, gevolgd door Brief voor de koning van Tonke Dragt.

‘Het is een schitterende lijst, boordevol jeugdklassiekers.’

Mist u titels?

‘Er had wat meer hedendaagse jeugdliteratuur op gemogen. Denk aan de boeken van Koos Meinderts, Anna Woltz en Arend van Dam. De kleine Johannes van Frederik van Eeden stamt uit 1887 en behoort tot de geschiedenis van de jeugdliteratuur. Maar er komen vandaag de dag veel mooie kinderboeken uit, die mis ik in dit overzicht.’

Wat is uw kinderboekentip van de week?

‘De flat aan het einde van de wereld van Hulda Sigrún Bjarnadóttir en Arndís Pórarinsdóttir, voor kinderen vanaf 10 jaar. Een IJslands verhaal over een stadsmeisje dat met haar familie voor het eerst haar oma bezoekt op een klein eiland waar het leven eenvoudig is. In de lange winter wordt stukje bij beetje duidelijk waarom de familie nooit eerder naar oma is gegaan! Spannend, grappig en hartverwarmend.’

Toptien Boekhandel De kinderboekentuin in Breda:

1. Alice Hemming: Blaadjesdief; Veltman

2. Tom De Cock: Lily; Pelckmans

3. Pieter Koolwijk: De trollen van Leif; Lemniscaat

4. M.G. Leonard: Twitch en de vlucht van de ijsvogel; Lannoo

5. Kevin Hassing: Mus en Kapitein Kwaadbaard en de Amorfe; Luitingh-Sijthoff

6. Marc-Uwe Kling: De Neehoorn; Volt

7. Selma Noort: Silas en de wolf; Leopold

8. Erik van Os: De moestuin van Heer Hermelijn en Kereltje Konijn; Hoogland & van Klaveren

9. Janneke Schotveld: De eekhoorn legt een ei; Van Goor

10. Yuval Noah Harari: Hoe wij het machtigste dier op aarde werden; WPG kinderboeken