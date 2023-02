Sommige jeugdherinneringen kun je beter intact laten door ze juist níét terug te zien

Na een verbouwing van twee jaar gaat het gloednieuwe Mediamuseum van Beeld & Geluid weer open voor publiek. Reden voor Op1 om eens lekker te grasduinen in de tv-geschiedenis met Ad Visser en René en Natasja Froger. Visser begon over zijn herinneringen aan ‘de magische kubus’, Natasja Froger deelde beelden van nationale hulpacties, en René Froger koos, zeer terecht, voor ’t Schaep met de 5 pooten. De jaren waren niet lief geweest voor die tv-klassieker uit 1969, want van de acht originele afleveringen waren er slechts vier bewaard gebleven. Op de tapes met andere afleveringen waren indertijd alweer nieuwe programma’s opgenomen.

Het maakte nieuwsgierig naar 2077, want welke programma’s van nu zouden absoluut bewaard moeten blijven? Zit een mediawetenschapper te wachten op de bloedeloze huwelijksperikelen in Alles voor de bruiloft? Moeten we een hologram maken van Ilja Gort, zodat onze kleinkinderen kunnen zien hoe een sikdragende wijnboer rondloopt in een Frans geitenbejaardentehuis? Of willen aliens tegen die tijd per se weten waar volgens Bastiaan Ragas de grens van humor ligt? (In HLF8: ‘Die is wat mij betreft minder hard dan de grens bij Europa, haha!’)

En wat te doen met programma’s die al jaren op een denkbeeldige vuilnisbelt liggen, maar op sommige plekken nog altijd worden gezien als een zolderdoos met lelijke kinderknutsels die nooit weggegooid mag worden vanwege de ‘emotionele waarde’? Op Net 5 heet die doos Lingo, het ballenspel dat ooit razend populair was, totdat de publieke omroep besloot dat het programma niet meer van deze tijd was. Inmiddels is Lingo neergekwakt op de stoffige Net 5-zolder, waar presentator Jan Versteegh zo vrolijk mogelijk probeert te kijken als hij spreekt van ‘het leukste taalspelletje van Nederland’. Hij hield in de klinische studio nog net geen bord omhoog waarop stond dat hij gegijzeld was in een tv-programma dat allang had moeten stoppen.

Jan Versteegh in ‘Lingo Vips’. Beeld Net 5

Toch had ik het oude Lingo aan die Op1-tafel zonder gêne kunnen selecteren. Thuis keken we vroeger vaker naar het spelprogramma dan goed is voor een mens. François Boulangé en Nance Coolen werden vrienden van het huishouden, en het meeschreeuwen met ‘GROEEEN’ werd een essentieel lichtpunt in de dagelijkse sleur.

Maar in de vips-editie van ‘het leukste taalspelletje van Nederland’ bleef van die (iets te) rooskleurige jeugdherinneringen weinig over. De vips – altijd het laatste redmiddel voor kwakkelende programma’s – speelden voor een goed doel, en moesten woorden raden als ‘P-A-P-I-E-R’ en ‘B-A-N-A-A-N’. Het was alsof je na tien jaar een bleek ogende magnetronmaaltijd uit de koelkast haalde, en die toch maar liefdeloos opwarmde, met alle gevolgen van dien.

Beeld & Geluid wil het complete tv-archief in 2025 voor iedereen digitaal beschikbaar maken. Een prachtig streven, maar ook potentieel gevaarlijk. Sommige jeugdherinneringen kun je beter intact laten door ze juist níét terug te zien. Misschien toch maar weer terug naar die oude opnametapes.