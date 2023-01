Bridget Everett (links) als Sam in 'Somebody Somewhere'.

Soms stuit je op een serie die geruisloos had kunnen worden opgeslokt door het algoritme van de streamingdienst. Overstemd door luidruchtigere, opvallendere broers en zussen. Als niemand had gezegd: die moet je kijken. Somebody Somewhere is zo’n serie.

Een korte samenvatting van dit onverwachte en hartverwarmende pareltje: veertigplus vrouw sleept zich na de dood van een van haar zussen stuurloos en verslagen door het leven. Locatie: Manhattan. Niet het stadshart van New York, maar haar geboorteplaats op het Amerikaanse platteland van Kansas, met op elke straathoek een kerk.

Sam, de vrouw, wordt vertolkt door cabaretzangeres Bridget Everett (49) op wier leven de serie losjes is gebaseerd. Na wat mislukte pogingen iets van het leven te maken, besloot Everett al jong haar hoofd ruimschoots onder het maaiveld te houden, zegt ze in een interview in The Guardian. ‘I slipped into a life of waiting tables and staring at walls – for 20 years.’

Waar Sam haar leven weer iets van richting weet te geven door te zingen op de clandestiene ‘koor’-avonden van haar nieuwe vriend Joel, duurde het bij Everett tot ver na haar veertigste eer ze een podium durfde te beklimmen met haar scabreuze act vol nummers als ‘What I gotta do …to get that dick in my mouth’, Pussy grabs back of Titties. Ook Everett komt uit Manhattan in Kansas, verloor een zus en groeide op in een door alcoholisme geteisterde familie.

Hart van de serie vormt de vriendschap tussen Sam en Joel. Hij herkent haar nog van de middelbare school, zij hem niet. Ze hebben een aanstekelijke chemie. Als Sam in een bui van vileine misantropie Joels toekomstdromen bespot (een gezinnetje met zijn vriend, iets met Jezus en high-end keukenapparatuur), dansen ze het met zumba in zijn garage goed.

Somebody Somewhere is een serie over het menselijk tekort in al zijn alledaagse kleinheid. En over de lichtpuntjes onderweg. Er is ruimschoots leed, dat soms in alle zwaarte de lucht laadt: rouw, eenzaamheid, alcoholisme, ingewikkelde familiebanden, algehele levensvrees en richtingloosheid. Toch overheerst een gevoel van zachtheid, mild optimisme, een sprankje hoop. Niets opzienbarends, gewoon een liedje over piemels, de buurman toeschreeuwen in je onderbroek of het zegenen van hamster Tony Curtis.

Meer dan de plot zijn het de personages (stuk voor stuk buitenbeentjes) die de serie maken. Van vader Ed, een zwijgzame boer met een enorme buik en een klein hartje tot transman Fred Rococo, bodemwetenschapper bij de universiteit annex flitsende ceremoniemeester van de ‘koorrepetitie’ en bestuurder van een met paars velours beklede discobus.

Dat je verder moet kijken, weet je aan het slot van aflevering één zeker, zodra Sam op aandringen van Joel naar de ‘koorrepetitie’ – een vrijplaats voor queers en paradijsvogels – is gekomen. Net als Sam wil vluchten, beklimt haar nurkse baas Irma uit het geestdodende nakijkcentrum plotseling het podium voor een interpretatie van Gloria Estefans hit Conga uit 1985.

Helaas telt Somebody Somewhere maar zeven korte afleveringen, amper drie uur tv. Gelukkig gaf HBO al groen licht voor een tweede seizoen. Tot die tijd doen we het met de woorden van Fred Rococo: ‘Wie had ooit gedacht dat deze nobodies op een dag op het podium zouden staan in een Presbyteriaanse kerk in een uitgestorven winkelcentrum in de achtste grote stad van Kansas. Geloof in je dromen, kinderen. Het is ons gelukt.’