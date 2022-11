Soldaten en theater: op Idfa is te zien dat die wonderlijke combinatie heilzaam kan werken

Uit de documentaire ‘The Hamlet Syndrome’.

De Oekraïense vlag bedekt het lichaam van Roman Kryvdyk, die levenloos op de vloer van een repetitieruimte ligt. Roman is acteur, maar hij was in 2014 hospik in het Oekraïense leger in de Donbas, tijdens de oorlog in Oost-Oekraïne. Collega-acteur Oxana Charkashyna pakt de vlag van hem af en danst en zwaait er spottend mee – voor haar is vaderlandslievend vlagvertoon een gruwel. Kryvdyk valt hevig tegen haar uit: wat moet hij met deze abstracte, ideologische kritiek? Eerder in de documentaire The Hamlet Syndrome (2022) vertelde hij over de lijken die hij heeft gezien, vaak bedekt met hun eigen stront, ‘want dat gebeurt bij een schedelbreuk’. Oxana verzet zich tegen symbolen en ideeën, Roman stond letterlijk in de drek. Katya Kotliarova, ook een ex-militair, valt hem bij. Zij ontleent juist steun aan de vlag, die haar troostte als er weer een vriend was gesneuveld.

In de repetitieruimte van de voorstelling H-effect, die in 2020 in première ging, komen hun al te aardse ervaringen samen met abstractere noties over kunst en menselijkheid. Soms botsen kunst en trauma hier frontaal, soms helpen ze elkaar verder, zien we in deze bekroonde documentaire van Elwira Nieware en Piotr Rosolowski.

Veilige context

Soldaten en theater – het lijkt een onwaarschijnlijke combinatie. Maar in het Idfa-focusprogramma ‘Playing Reality’, een reeks documentaires met een theatrale of ‘performatieve’ invalshoek, zitten meerdere films die onderzoeken wat theater kan betekenen voor getraumatiseerde veteranen. In The Hamlet Syndrome verwerken zij hun gruwelijke ervaringen in de veilige context van het repetitielokaal.



In zijn standaardwerk Traumasporen schrijft psychiater Bessel van der Kolk (afgelopen zomer ook Zomergast) over de heilzame werking van theater bij het verlichten van trauma. Het leren ervaren en tolereren van diepe emoties is essentieel voor het herstel, schrijft hij. In The Hamlet Syndrome vertelt ex-soldaat Slavik Gavianets hoe zijn herinneringen hem soms bespringen en terugsleuren naar toen. Veel veteranen vertrouwen hun lichaam niet meer omdat ze worden overweldigd door flashbacks en onvoorspelbare emoties. Acteren, schrijft Van der Kolk, kan in zo’n geval helpen bij het terugwinnen van een gevoel van zelfbeschikking en controle, terwijl tegelijk die diepe emoties worden doorvoeld.

In The Hamlet Syndrome krijgt dit ook nog een symbolische laag, door de beroemde vraag uit Hamlet centraal te stellen: ‘To be or not te be’? Gavianets, die werd gevangen door pro-Russische separatisten, worstelt met zijn schaamte over het feit dat hij er bijna een eind aan had gemaakt – hij hield zijn geweer al tegen zijn kin. Met behulp van de vraag uit Hamlet durft hij de verschrikkelijke keuze die hij moest maken – leven of niet leven? – onder ogen te zien.

Zo herbeleven Gavianets en zijn lotgenoten op toneel hun ondraaglijke herinneringen, en geven ze op een nieuwe, draaglijke manier vorm. Gruwelijke ervaringen worden omgezet in scènes die uitstijgen boven hun pijnlijke persoonlijke ballast. Ze worden universeel en herkenbaar; ze worden kunst.

‘The Not Dead’

In de angstaanjagend mooie documentaire The Not Dead (2007), ook te zien in dit programma, wordt een soortgelijke constructie treffend toegepast. Regisseur Brian Hill kwam hier met een ingenieuze vondst om traumatische herinneringen draaglijker te maken. Drie veteranen, ieder van een andere generatie – ze dienden in Irak, Bosnië en de voormalig Britse kolonie Malaya, vertellen in bibberige flarden hun verhaal. De hoogbejaarde man die in 1952 in Malaya vocht, kan dit nog altijd niet zonder te huilen – voor een getraumatiseerde veteraan is de oorlog eeuwig nu.

Als ze vertellen voor de camera zie je hun volslagen hulpeloosheid. De een moet om de haverklap huilen, de ander is nerveus en opgefokt, de derde juist afgestompt. De veteraan uit Bosnië vertelt zo klinisch over hoe hij gewond raakte, waar de kogels naar binnen gingen en waar ze zijn lichaam weer verlieten, dat het bijna onmogelijk is om te blijven luisteren.

Met dit materiaal stapte regisseur Hill naar dichter Simon Armitage, en die maakte van geëmotioneerde snippers en vlak opgediste feiten prachtige poëzie. De veteraan uit Malaya herinnert zich dit: ‘Some boy wailing his mother’s name/ Tommy’s asleep with a hole in his brain.’ Die uit Bosnië ziet nog altijd overal lijken: ‘In Times Square/ A million bullet holes stare and stare.’ Maar de compositie, de melodie en het ritme van de tekst verlenen hun woorden nu ook kracht, en zelfs een zekere schoonheid. Als de veteranen de gedichten met hun eigen ervaringen vervolgens voor de camera voordragen, lijken ze rustiger en meer in balans.

Ritueel

Misschien dat de artificiële constructie voor hen een draaglijke afstand creëert, terwijl de universele vorm van de poëzie hun drama voor de kijker juist dichterbij brengt. Net als bij The Hamlet Syndrome is het dankzij de verdichting dat de toeschouwer zich beter tot de gruwel kan verhouden. En dat die, verrassend genoeg, des te harder binnenkomt.

In Traumasporen schrijft Van der Kolk dat het klassieke Griekse drama waarschijnlijk een reïntegratieritueel was voor oorlogsveteranen. Maar niet voor niets zat het publiek op tribunes in hoefijzervorm om de speelvloer heen. Zo zagen de toeschouwers ook elkaar, en elkaars reacties en emoties, en werd de voorstelling een collectief ritueel om de moeilijkste gevoelens en ervaringen met elkaar te delen en te verwerken.

Aan het slot van The Hamlet Syndrome zien we dat ook gebeuren, in de theaterzaal, en dat is troostrijk en ontroerend. Des te tragischer is het als de aftiteling vermeldt dat sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel, Roman, Slavik en Katya opnieuw vechten aan het front.

The Hamlet Syndrome is 10, 11, 13 en 18 november te zien. The Not Dead wordt vertoond op 15 en 19 nov.

‘Little Dieter Needs to Fly’