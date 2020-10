Soldaat van Oranje kreeg te maken met een corona-uitbraak – een reconstructie in drie delen

Een half jaar lang lag de musical Soldaat van Oranje op zijn gat door corona. Met producent Fred Boot en enkele castleden reconstrueren we in drie scènes de uitbraak en kijken we vooruit. ‘Je kunt je nog zo goed aan de protocollen houden, het virus laat zich door niets of niemand tegenhouden.’

Na een gedwongen pauze van een half jaar was de musical Soldaat van Oranje geheel coronaproof gemaakt, meerdere scènes werden aangepast en de acteurs en orkestleden leefden in bubbels. Toch trok covid-19 als een vloedgolf door de Theater Hangaar in Katwijk. Toen de helft van de cast besmet bleek, werd de langstlopende voorstelling in Nederland wederom geannuleerd. Onzekerheid regeert bij de herstart, het virus dreigt Soldaat van Oranje langzaam te wurgen.

Deze maand bestaat de musical naar het gelijkmatige boek van Erik Hazelhoff Roelfzema tien jaar. Een feestelijk jubileum wordt het niet. Producent Fred Boot vreest het einde van zijn ‘levenswerk’ als de zaal tot komend voorjaar grotendeels leeg moet blijven. Sinds woensdag zijn op last van de veiligheidsregio Haaglanden slechts 250 mensen aanwezig, de musical draait dagelijks met verlies. Voor nog minder mensen spelen vanwege de coronaregels is uitgesloten.

Achter de coulissen beseffen de acteurs hoe kwetsbaar ze zijn. Hoe kon het virus zo genadeloos toeslaan? En wie garandeert dat het monster nu is getemd? ‘We incasseren een linkse en rechtse directe, en een uppercut eroverheen’, zegt producent Boot. Een reconstructie van een uitbraak die voelde als een overval.

Akte 1, scène 1: ouverture

De orkestleden worden als voetballers zo veel mogelijk afgezonderd, in twee teams die elkaar kunnen afwisselen. De acteurs blijven gescheiden in aparte kleedkamers. De crew draagt mondkapjes. ‘Zodra de scène is beëindigd, houden we anderhalve meter afstand’, zegt Alex van Bergen, die sinds 2017 afwisselend met Theo Martijn Wever de hoofdrol van Erik Hazelhoff Roelfzema speelt.

Lachend vertelt Van Bergen in september over de nieuwe ‘corvee’ in de cast, waardoor in de pauze altijd zijn geliefde kop gemberthee klaarstaat. Willemien Dijkstra, die de rol van Eriks geliefde Charlotte speelt, voelt het onheil al naderen: ‘Je hebt door het virus een ander soort bewustzijn, het zorgeloze is er wel vanaf. Je voelt toch onderhuidse spanning.’

Op subtiele wijze werd de voorstelling afgestemd op de huidige coronamaatregelen, soms tot afgrijzen van producent Boot. ‘Je mag nog steeds niet zingen binnen anderhalve meter. Zo hebben we onder meer de zang van het ensemble bij het gala in de openingsscène opgenomen. Tijdens het dansen wordt nu geplaybackt. Afschuwelijk! Bij één nummer zingen drie hoofdrolspelers door één microfoon, nu staan ze uit elkaar.’

Zelfs bij de scène met het nummer Vrij met mij houden de acteurs gepaste afstand. Boot: ‘De boodschap van dat lied is: vrij met mij. Maar ga niet van me houden, want wellicht is het onze laatste nacht. Nu Charlotte op het bed blijft zitten en Erik op anderhalve meter bij de deur staat en pas op het laatste moment naar haar toeloopt, wordt de spanning versterkt.’

Dijkstra: ‘We hebben met zorg gekeken hoe ook Vrij met mij natuurlijk overkomt. Het voelt niet noodgedwongen dat Erik in de deuropening blijft staan, je voelt zijn twijfels.’

Boot: ‘We hebben enkele vechtscènes aangepast en ingekort, zodat de acteurs ook met hun hoofden niet te dicht bij elkaar komen. Het gold ook voor de martelscènes, waarbij harder geschreeuwd werd.’

Een bezoek aan Soldaat van Oranje was al een militaire operatie. Bij de parkeerwachten worden de tickets gecontroleerd en een gezondheidscheck gedaan. Vanaf de parkeerplaats worden bezoekers naar hun tafel in het restaurant of de foyer geleid en vervolgens per vak naar de zaal. Boot: ‘Ik sprak bezoekers die zeiden: ik voel me in de TheaterHangaar veiliger dan in de supermarkt. Het is een belangrijk signaal naar de sector en de politiek.’

Toch bleek het niet afdoende om het virus buiten de deur te houden.

Akte 2, scène 18: Eriks nachtmerrie

Een dag na het eerste gesprek met de producent en de hoofdrolspelers gaat het mis. Boot: ‘Het begon met één positieve coronatest in de cast die een sneeuwbaleffect had. Toen alle acteurs waren getest, bleken er vijftien besmet met het coronavirus. Het kwam van buitenaf en heeft zich snel verspreid. Gelukkig hadden de meeste acteurs slechts milde symptomen, sommigen voelden zich wat beroerder.’

Op last van de GGD gaan alle castleden in quarantaine en wordt het theater twee weken gesloten. Dijkstra had al een coronatest laten doen. Vanwege privacyregels maakt de musical niet bekend wie door het virus werden getroffen. Dijkstra: ‘Via de groepsapp hadden we intensief contact. Iedereen was lief en bezorgd. Het groepsgevoel was hecht.’

Van Bergen beleeft niet alleen de nachtmerrie van zijn alter ego Erik Hazelhoff. ‘Corona was een ver-van-mijn-bed-show. Ik kende niemand in mijn omgeving die was getroffen door het virus. En als het dan zo toeslaat bij mensen die heel dicht bij je staan, voelt het als een realitycheck. Nu zie ik wat het virus doet. Het was al heftig om in maart te moeten stoppen na de eerste uitbraak. Nu denk ik: wanneer houdt het op?’

Ook bij Dijkstra is de eerste ingeving: wie was het? ‘Maar die gedachte brengt je niks.’ Boot: ‘Je kunt niet de hele dag coronapolitie spelen. Je kunt je nog zo goed aan de protocollen houden, het virus laat zich door niets of niemand tegenhouden.’

Van Bergen: ‘Ik was echt boos. We hebben alle maatregelen nageleefd en toch komt dat virus binnen. Ik zou niet weten wat we nog meer konden doen?’ Boot: ‘Ik voel me als producent verantwoordelijk. Dagelijks stelde ik mezelf de vraag: hoe kon dit? Een onzichtbaar virus is zo angstaanjagend, het is zo’n machteloos gevoel.

Dijkstra: ‘Het is de kunst om de angst te accepteren zonder dat het je leven beheerst.’ Boot, schertsend: ‘We hebben in elk geval groepsimmuniteit opgebouwd.’ En na een korte pauze: Het is een wake-upcall voor ons allemaal.’

Akte 2, slotscène 32: Als wij niets doen

In 2014 kondigde Boot nog aan dat hij de musical ‘niet wilde uitmelken’. Maar zowel het boek, de film als de musical van Soldaat van Oranje zijn inmiddels Nederlands cultureel erfgoed. Boot: ‘De vitaliteit van de musical is onaangetast.’

‘Soldaat’ is tevens een opleidingsinstituut. De musical is toe aan de negentiende cast, Boot berekent dat in tien jaar zo’n 170 acteurs hebben meegewerkt. Van Bergen werd als lid van het ensemble klaargestoomd voor de monumentale rol van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema, tijdens de Tweede Wereldoorlog persoonlijk adjudant van koningin Wilhelmina. ‘Het is een levend jongensboek.’

Van Bergen: ‘Ik heb veel geleerd van Eriks kijk op het leven. Na zo’n driehonderd voorstellingen is Erik in mijn vezels gaan zitten. Voor ik deze rol speelde, twijfelde ik geregeld. Hield me op de achtergrond als ik het ergens niet mee eens was. De bravoure van Erik onder extreme omstandigheden bewonder ik enorm. Hij volgde zijn instinct. Ik probeer daar iets van mee te nemen in mijn leven.’

Dijkstra zegt dat ze van het personage Charlotte is gaan houden. ‘Ik moet telkens op adem komen na haar sterfscène in het concentratiekamp. Ik waardeer haar sterke karakter, ik heb Charlotte op een vreemde manier leren kennen door haar zo vaak te spelen. Ze staat op voor haar vrienden en offert zichzelf op. Ze weigerde het onrecht te laten gebeuren, in die zin is ze een rolmodel.’

Nu denken de acteurs na over een leven zonder theater. ‘Ik ben nog niet zover dat ik een omscholingscursus ga doen’, zegt Van Bergen, ‘maar ik maak me grote zorgen over de toekomst van dit vak.’

De intensiteit is tastbaar op het toneel bij de tweede doorstart van Soldaat van Oranje. Dijkstra: ‘Het overheersende gevoel bij de cast is: we gaan ons toch niet laten kisten door zo’n stom virus? De vechtlust in de groep is ongebroken gebleven.’

Boot ontbreekt noodgedwongen bij de eerste voorstelling na de corona-uitbraak. ‘Ik behoor niet tot de bubbels, pas als het virus afneemt zal ik me weer backstage vertonen.’

Van Bergen: ‘Het was zo frustrerend om na zo’n lange onderbreking weer twee weken niet te kunnen spelen. Nu wil ik Nederland en de rest van de wereld bewijzen dat we ondanks het coronavirus theater kunnen maken.’

Maar hoelang nog? Als de musical tot komend voorjaar de zaal slechts voor een kwart kan vullen, komt de liquiditeit in het gedrang. En voor maximaal 30 toeschouwers spelen is voor ‘Soldaat’ geen optie, daarvoor is de voorstelling te duur. ‘Ik kijk met angst en beven naar het groeiend aantal besmettingen in Nederland’, zegt Boot. ‘Een tweede lockdown met weer een sluiting van de theaters zou funest zijn. Veel producenten gaan daar niet bovenop komen. Dan krijg je een kaalslag. En dat moment is dichterbij dan menigeen denkt.’

Het indringende verhaal over liefde en verraad in de Tweede Wereldoorlog moet voor altijd blijven verteld, betoogt Boot. ‘Het is niet uitgesloten dat de langstlopende voorstelling in Nederland ophoudt door een pandemie. We zijn getroffen door domme pech. Maar ik ben na tien jaar zelf een soldaat geworden, ik blijf vechten.’