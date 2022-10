Soepgooiende drammers moet je niet hun zin geven

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: klimaatactivisme werkt averechts.

Begrijp me niet verkeerd: ik ben géén klimaatontkenner. Toch vraag ik me af of het verstandig is om allerlei maatregelen te nemen tegen de opwarming van de aarde. Er ligt namelijk een dilemma op tafel waar je niet zomaar uitkomt. Dat zit zo: aan de ene kant creëren we door niet in te grijpen een gigantisch probleem voor toekomstige generaties, maar aan de andere kant hebben klimaatactivisten vaak iets irritants.

Neem bijvoorbeeld de ijsbeer. Door het smelten van de poolkappen wordt zijn leefgebied steeds kleiner en zal hij uiteindelijk uitsterven. Maar vrijdag gooiden twee jonge klimaatactivisten een blik met soep tegen een prachtig Van Gogh-schilderij. Een schoonmaker is minutenlang bezig geweest met het schoonmaken van de glasplaat. Moeten we dat soort gedrag echt belonen door de ijsbeer te redden? Ik vraag het me af.

Of de toenemende droogte, waardoor steeds meer mensen in vooral de armere delen van de wereld honger zullen lijden. Dat is afschuwelijk, maar wat nou als ik vertel dat een van die twee soepgooiers zelf op een superdure privéschool heeft gezeten? Nogal hypocriet als je het mij vraagt. Ik weet niet of je iemand die zo hypocriet is haar zin moet geven.

De zeespiegelstijging veroorzaakt overstromingen, wat leidt tot enorme vluchtelingenstromen. Naast het menselijke drama zet dit ook de geopolitieke verhoudingen onder druk, maar aan de andere kant hadden de soepgooiende drammers een irritant uiterlijk. Domme wijde broeken en gekke onvrouwelijke kapsels. Moeten we luisteren naar mensen die besluiten er zo uit te zien? Persoonlijk ben ik er wel uit. Ik stond op het punt te stoppen met vliegen en vlees eten. Maar zolang ik daarmee irritante activisten hun zin geef, pas ik mijn gedrag niet aan. Anders hebben zij gewonnen.