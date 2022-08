Soepel strijkend, met hier en daar een blue note, pakt violist Randall Goosby iedereen in ★★★☆☆

De Amerikaanse violist Randall Goosby. Beeld Jeremy Mitchell

Klaar als een klontje: in klassieke muziek is mannelijk wit nog steeds de hoofdkleur. Maar het borrelt, bleek bij de Vriendenloterij Zomerconcerten in het Amsterdamse Concertgebouw. Een: het Antwerp Symphony Orchestra trad aan met zijn vrouwelijke chef-dirigent, Elim Chan, geboren in Hong Kong. Twee: de vioolsolist, Randall Goosby, gaat prat op Afrikaans-Amerikaans-Koreaanse wortels. En drie: niet minder kleurig was de componist die hij kwam promoten.

Zijn naam: Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Hij werd in 1745 geboren op Guadeloupe, als zoon van een plantagehouder en een tot slaaf gemaakte vrouw. Ging als knul naar Parijs, waar hij werd gedrild in schermen, vioolspelen en componeren. Stortte zich op de genres van zijn tijd, denk aan kamermuziek, opera’s en symfonieën. Kende zo’n succes dat hij als ‘de zwarte Mozart’ in de boeken kwam.

Boulogne is nooit echt vergeten, maar de laatste jaren maakt zijn muziek een opmerkelijke rentree. Mede dankzij Randall Goosby, de 26-jarige violist die van kleurrijke componisten zijn specialisme heeft gemaakt. Helaas viel niet iedereen voor het stuk dat hij meebracht: Boulognes Vioolconcert opus 8 nummer 2. Geen straf om naar te luisteren, maar opwindend evenmin. Licht verteerbare noten, gerangschikt in keurig symmetrische zinnen. Wat niet meehielp was Goosby’s lichte viooltoon, die hij alleen in een paar solomaten aan het zinderen kreeg,

Maar toen de toegift. Louisiana Blues Strut van Samuel Coleridge-Taylor, een zwarte Britse componist van omstreeks 1900. Het was alsof Goosby in een andere versnelling schoot. Soepel strijkend, met hier een blue note en daar een uithaal, pakte hij iedereen in.