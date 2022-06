Sociale woningbouw verslaat Depot Boijmans bij Rotterdam Architectuurprijs

Het Rotterdamse nieuwbouwblok met sociale woningen Malieklos.

Nadat de ‘ingetogen’ verbouwing van Museum Singer Laren grote projecten als Depot Boijmans achter zich liet bij de Beste Gebouw van het Jaar-verkiezing, wint nu het sociale woningbouwproject Malieklos de Rotterdam Architectuurprijs. De jury, onder voorzitterschap van hoogleraar architectuurtheorie Lara Schrijver, maakt met deze winnaar een statement: wat de stad nu echt nodig heeft, zijn niet iconen, maar goede, betaalbare huizen.

De Rotterdam Architectuurprijs, een initiatief van de gemeente Rotterdam, wordt jaarlijks georganiseerd door Architectuur Instituut Rotterdam. Malieklos is een woonproject in de wijk Hillesluis en bestaat uit 54 appartementen en 32 eengezinswoningen in de sociale huursector. Dat de woningen energiezuinig en gasloos zijn gebouwd en werden voorzien van zonnepanelen, bewijst volgens de jury dat woningcorporatie Woonstad ‘haar verantwoordelijkheid neemt, voor zowel het energievraagstuk als de portemonnee van de bewoners’. De corporatie is bij vijf van de tien genomineerde projecten betrokken als opdrachtgever.

De ware kracht van het complex, ontworpen door architectenbureau DP6, schuilt volgens de jury ‘in de onontkoombare kwaliteit van de architectonische expressie’. Zo hebben de gevelopeningen een subtiele ronding gekregen, en zorgt opengewerkt ‘Braziliaans’ metselwerk voor ventilatie en een fraaie lichtval in het trappenhuis.

Eyecatcher

‘Natuurlijk hebben we het Depot overwogen’, zegt juryvoorzitter Lara Schrijver over de keuze voor de winnaar. ‘Je kunt er niet omheen, het is een enorme eyecatcher – prachtig gemaakt ook. Maar het is niet wat we nu het hardst nodig hebben.’ In het juryrapport wordt in de beoordeling van het Depot gesproken over ‘een bepaalde decadentie’. ‘De grote thema’s die op dit moment spelen zijn de klimaatcrisis en de wooncrisis, waarbij de kloof tussen huizenbezitters en huurders groeit en de vraag rijst hoe je de stad inclusief houdt’, legt Schrijver uit. ‘We hebben nu alle ontwerpkracht nodig om die kwesties aan te pakken.’

Tegenover de grootse gebouwen waar Rotterdam om bekend staat, toont het kleinschalige woningbouwproject Malieklos hoe je, voortbouwend op de bestaande stad en met bestaande (metselwerk)technieken, kwaliteit aan de leefomgeving kunt toevoegen die zeker niet standaard is. Dat zit hem in de precieze stedenbouwkundige inpassing, de fraai gemetselde gevels en details als de plantenbakken en zitbankjes bij de entree. ‘En dat met een beperkt woningbouwbudget, in een wijk waar een grote vernieuwingsopgave ligt’, merkt Schrijver op.

Malieklos staat in Rotterdam-Zuid, waar veel buurten kampen met sociaal-economische problemen en verouderde woningen. Het project toont volgens de jury hoe de uitstraling van woningbouw positief kan doorwerken op de omgeving. De straat straalt weer, het tegenovergelegen speelplein is opgebloeid. Schrijver hoopt dat de inzet van architectuur meer aandacht oplevert voor een stadsdeel dat lange tijd genegeerd werd. Ze wijst erop dat juist bij het bouwen met beperkte budgetten ‘creativiteit nodig is om iets bijzonders te maken’. De tweede prijs is voor Welschen 2, de transformatie van een Overschiese wederopbouwbuurt. Het publiek koos Depot Boijmans als winnaar.