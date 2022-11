Sociaal gamen: het kan. In ‘The Past Within’ moet je samen een mysterieuze puzzel oplossen

‘The Past Within’. Beeld Rusty Lake

Leuk hoor, leven in een gamersgezin waarin moeder, vader en zoon (17) dagelijks uren maken met een controller in de hand. Maar op vrijdagavond of zondagochtend denk je ook weleens: drie mensen, ieder achter een eigen scherm bezig in een eigen fantasiewereld... dat kan socialer.

Er is verlossing. In het spel The Past Within móét het socialer. De raadselachtige puzzel in de game kan alleen worden opgelost als er intensief wordt samengewerkt tussen twee spelers. En dat op een heel ouderwetse manier. Schrik niet: de spelers van The Past Within moeten met elkaar praten.

Het kost weinig moeite de aspirant-hikikomori-zoon te overtuigen dat dit spel gespeeld moet worden en dat hij dus uit zijn digitale grot moet komen. Hij kent de makers van The Past Within en hij is niet de enige. De Amsterdamse gameontwikkelaars van Rusty Lake hebben een wereldwijde aanhang opgebouwd met fijnzinnige puzzelspellen als Rusty Lake Hotel (2015) en Rusty Lake Paradise (2018).

In die games, te spelen op alle denkbare platforms inclusief de telefoon, wordt de speler geacht zich een weg te klikken door een gothic horror-achtige wereld. In huiskamers hangen onheilspellende schilderijen aan de muur waarachter vaak sleutels verborgen liggen, waarmee weer kistjes kunnen worden geopend, of geheime luikjes in de grafkist van een opgebaarde opa. De Rusty Lake-wereld is eigenlijk een eindeloze escaperoom, een ontsnapping uit kamers met krakende vloeren en krassende kraaien op de vensterbank voor een helaas gesloten raam.

De ene speler speelt het spel in het verleden, ergens eind 19de eeuw. Beeld Rusty Lake

The Past Within wordt gespeeld vanuit twee gezichtspunten. De ene speler speelt het spel – let wel: op zijn eigen scherm – in het verleden, ergens eind 19de eeuw, afgaand op de plechtige kleding van het personage Rose. De andere speler bevindt zich in de toekomst en beschikt over een ondoorgrondelijke, driedimensionale kubus met schuifjes, laden, lettertoetsen, ventielen en zelfs een ventilator.

We moeten het spel spelen in één kamer, binnen gehoorsafstand. De toekomstspeler (de zoon) speelt achter een pc-scherm, de vader (het verleden) op de telefoon. En het is uiteraard de bedoeling dat we niet op elkaars monitor kijken. Al snel wordt duidelijk dat je er met een beetje klikken op de puzzels in je eigen scherm niet komt. Zowel het verleden als de toekomst heeft codes nodig om verder te komen. En die codes moeten komen van de ander.

De speler in de toekomst beschikt over een ondoorgrondelijke, driedimensionale kubus met schuifjes, laden, lettertoetsen, ventielen en zelfs een ventilator. Beeld Rusty Lake

Het idee achter het spel is prachtig: het personage uit de toekomst beschikt over een apparaat (die kubus) waarmee je contact kunt maken met het verleden. Het uiteindelijke doel is zelfs een wedergeboorte van vlees en bloed in een nieuwe tijd. Maar beide spelers hebben dus informatie van de ander nodig, en die kun je alleen krijgen door de tegenspeler uitgebreid te ondervragen. Ziet de één soms ergens een mysterieuze figuur met een hertengewei, die kan worden ingezet als pion in een schaakspel? En kan de ander een route geven door een doolhof, waarmee een cijfercode kan worden losgepeuterd die weer een kistje kan openen in de kubus? ‘Zet nu twee stappen naar rechts, drie naar links’, et cetera.

We praten ons de blaren op de tong en krijgen allebei een ouderwets bordspelgevoel. Soms lopen we vast, bijvoorbeeld als het verleden, de vader dus, niet begrijpt dat een ventiel op een flesje met bloed moet worden geplaatst. De toekomst zit dan al wachtend op eigen houtje een code te kraken, waardoor een oplossing verloren gaat en we hopeloos in de knoop raken. ‘Hé, het was de bedoeling dat we bleven communiceren’, zegt het verleden dan pissig. De toekomst: ‘Ja, sorry, het duurde me te lang.’

Maar we komen eruit: na 2 uur en 53 minuten hebben we samen een mens van vlees en bloed laten verrijzen, en doen we een high five. The Past Within is een mysterieuze, slimme, sociale een soms schitterend geïllustreerde puzzel, oordelen we dan allebei. Een gamepareltje dat ieder gezin zou moeten uitproberen, al was het maar om nader tot elkaar te komen.