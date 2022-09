Soccer Mommy heeft mooie liedjes, maar ze blijven wel wat schuchter op het podium hangen ★★★☆☆

Sophie Allison van Soccer Mommy. Beeld Getty Images

Het knusse Amsterdamse podium Bitterzoet blijkt op deze donderdagavond in twee opzichten te klein voor Soccer Mommy uit Nashville.

Ten eerste: de zaalcapaciteit. Het in juni verschenen derde studioalbum Sometimes, Forever heeft Soccer Mommy zo veel nieuwe vrienden opgeleverd dat de beschikbare kaartjes snel weg waren.

Ten tweede: de bühne. Soccer Mommy is het geesteskind van de 25-jarige Sophie Allison, maar op tournee heeft ze vier mannen bij zich die amper op het podium passen. In het luchtruim duelleren vier gitaarhalzen, waarvan één van een basgitaar, als zwaarden boven een kluwen ridders.

Waarom eigenlijk drie gitaren? Zó gelaagd en ingewikkeld is de muziek van Soccer Mommy toch niet? Allison houdt op intrigerende wijze het midden tussen zoemende, aangenaam lijzige indierock met veel nineties-referenties (beetje Lucy Dacus, beetje Beach House), maar haar melodieën raken ook aan het werk van vrouwen die als ‘commerciëler’ te boek staan, zoals Taylor Swift en Avril Lavigne.

Daar heb je geen drie elektrische gitaren bij nodig, maar in de praktijk is juist het gitaargeluid mooi. Problematischer is die ene, soms veel te hard meppende drummer of de momenten waarop de derde gitarist zijn instrument wegzet, achter een synthesizer kruipt en een liedje als Unholy Affliction daar nogal mee dichtsmeert.

In één opzicht blijkt Bitterzoet overigens níet te klein voor Soccer Mommy: het blijft allemaal zo schuchter op het podiumpje hangen. Allison en haar mannen weten maar mondjesmaat duidelijk te maken waarom het nou echt van toegevoegde waarde is om de songs live te ondergaan.

Soccer Mommy moet het puur van de liedjes hebben. Die zijn vaak mooi genoeg: Shotgun, Lucy, de rockende toegift Don’t Ask Me of het mijmerende Still, prachtig solo door Allison uitgevoerd.

Vooruit, tóch leuk dat we er waren.