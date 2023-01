Sobere muzikant die met ‘Busje komt zo’ een nummer 1-hit scoorde, maar het eigenlijk maar een ‘kutnummer’ vond

Het Sallandse cabaretduo Höllenboer. Links Bas van den Toren, rechts Gerard Oosterlaar. Beeld ANP

Een toevalstreffer was het, de hit die het leven van Bas van den Toren en zijn muzikale partner Gerard Oosterlaar in 1995 op de kop zette. Oosterlaar werkte destijds als verpleegkundige in de verslavingszorg en werd gevraagd een studiedag op te leuken met een liedje. Hij bedacht een tekst, Van den Toren de melodie en zo zag Busje komt zo in nog geen kwartier het levenslicht.

‘Een enorm kutnummer natuurlijk’, zou Van den Toren later terugblikken. Maar het sloeg geweldig aan, waarschijnlijk juist omdat het lullige deuntje opviel in de verder zo gelikte muziekindustrie. Busje komt zo stond vijf weken op nummer 1 in de hitlijsten en de 300 gulden kostende clip was in die periode de meest aangevraagde clip op TMF, nog voor die van Michael Jackson.

Van den Toren en Oosterlaar hadden elkaar leren kennen op de voetbalclub in Luttenberg, Overijssel. Ze deelden hun liefde voor cabaret en na een geslaagd optreden in de kantine besloten ze verder te gaan als Höllenboer. Met nummers in Sallands dialect waren ze vooral populair in de driehoek Arnhem-Assen-Apeldoorn.

‘Op het podium genoot Bas van de aandacht, daarbuiten was hij een einzelgänger’, zegt Gerard. ‘Eigenlijk hield hij meer van zijn katten dan van mensen. En naar het café nam hij gerust zijn hond mee, die hij dan op de barkruk naast zich zette. Hij vond ook dat een tuin vanzelf groeide, daar moest je vooral niet veel aan te doen.’

Van den Toren, zoon van een tandarts, verdiende als gitaardocent precies genoeg om rond te komen. Veel had hij niet nodig. Twee huwelijken strandden, kinderen kwamen er nooit. ‘Hij was bijzonder trots op zijn gitaarleerlingen’, aldus Gerard. ‘Hij beschouwde hen als zijn kinderen.’

Van den Toren zou tot in lengte van jaren een anoniem bestaan hebben geleid als Busje komt zo er niet was geweest. Het nummer was een statement tegen de geplande bezuiniging waarbij methadonposten zouden worden vervangen door busjes, al sneeuwde die boodschap volledig onder door het refrein waarin dertien keer Busje komt zo werd gezongen.

In de weekenden togen ze, overeenkomstig het credo van hun manager (‘Niet lullen, zakken vullen’) van discotheek naar discotheek. In het Olympisch Stadion, voorafgaand aan Ajax-Grasshoppers, werden ze al na één couplet door veertigduizend man uitgefloten. Gerard: ‘En toen moesten we er nog vier, hè.’

Ook zijzelf waren na een half jaar helemaal klaar met het nummer. Busje komt zo kwam ze zo de strot uit dat ze het daarna bijna nooit meer zouden spelen. Alras keerden ze met nummers in hun streektaal terug in de vertrouwde driehoek Arnhem-Assen-Apeldoorn. Als er later journalisten een interview wilden, stuurde Bas altijd Gerard. ‘Regel jij dat maar.’

‘Hij trok zich steeds verder terug’, zegt Gerard. ‘Bas was somber, had geen plezier meer in het leven, at slecht, en zijn longen waren ook niet meer goed. Tot het laatst toe is hij blijven roken.’ De dood van zijn moeder, een jaar geleden, was de genadeklap. ‘Bas zei: dat wil ik nog goed afhandelen. Daarna ga ik er achteraan.’ Zo geschiedde op 23 december. Bas van den Toren werd 64 jaar oud.

Op zijn uitvaart citeerde Oosterlaar nog één keer een paar regels uit hun beroemde nummer, over twee verslaafden die voor de poorten van hel staan. Om daarna te concluderen dat Bas veel te vredelievend was voor de hel en een plekje in de hemel verdiende.

Gerard: ‘Ik heb er wel bij gezegd dat waarschijnlijk wel even hebben moeten zoeken naar een geschikt plekje voor hem. Weg van de massa, ergens rustig in een hoekje met een kat op schoot, Bach op de achtergrond en een glaasje port binnen handbereik.’