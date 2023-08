Snakken naar de ochtend in de nachttrein

Laramie Plains, in Wyoming. Gefotogafeerd door Andrew Joseph Russell. Beeld Heritage Images via Getty Images

Wyoming, 24 augustus 1879

Ik was al een tijdje aan het kwakkelen en toen we ten slotte Laramie verlieten – of het nou door uitputting kwam of doordat ik onderweg langs de route iets verkeerds had gegeten – was ik behoorlijk ziek. Het werd een nacht die ik niet snel zal vergeten.

De lampen bleven branden en wierpen lange schaduwen door de holle schoenendoos van de coupé. De slapenden lagen in ongemakkelijke houdingen: hier twee makkers plat op hun rug, als doden zij aan zij, daar een vent languit op de vloer, met zijn gezicht op zijn arm, weer een ander half rechtop, met zijn hoofd op de bank.

De stilste slapers werden voortdurend door elkaar geschud door de bewegingen van de trein, anderen lagen te draaien en te woelen of strekten als kinderen hun armen uit; een verrassend aantal kreunde en mompelde in zijn slaap.

Terwijl ik heen en weer beende en over de slapenden heen stapte en hier een snurk en daar een geeuw of een half verstaanbaar woord opving, werd het mij duidelijk dat van uitrusten in zo’n onrustig rijtuig geen sprake kon zijn.

Hoewel het koud was, moest ik een raam openzetten, want de muffe lucht was al gauw niet te harden. Buiten in de glinsterende nacht flitsten de zwarte, vorme­loze bergen onvermoeibaar aan de slapeloze voorbij.

Niemand zal zó naar de ochtend hebben verlangd als ik die nacht.

Robert Louis Stevenson (1850-1894). Ingekort fragment uit Across the Plains. Chatto & Windus, 1910.