Smerig, grappig, treurig: deze Franse debuutroman is het allemaal

Over oom is het vreemdste boek dat ik de afgelopen jaren heb gelezen. Het is smerig en grappig en treurig tegelijk, het is fascinerend. In eindeloos uitdijende zinnen (in het voorlaatste hoofdstuk staat maar één punt) creëert debutant Rebecca Gisler een werkelijkheid die niet zo veel afwijkt van de droom waarmee het boek opent. Daarin zoekt de hoofdpersoon haar oom, die in het gat van de wc verdwenen moet zijn.

Samen met haar oom en haar broer vormt ze een huishouden in het vervallen huis van hun overleden grootouders aan de Bretonse kust. Hun oom is begin 50, hij maalt niet om hygiëne, eet het liefst chocoladekoekjes en houdt er zonderlinge maar hardnekkige gewoonten op na. Een van zijn bezigheden is het zetten van mollenvallen, ‘buisvormige dingen die elke veertig seconden geluidsgolven produceren, geluidsgolven die mollen verjagen en die voor mensenoren niet hoorbaar schijnen te zijn, zodat wij, mijn broer en ik, misschien wel in mollen zijn veranderd, want ons duurzame samenwonen werd elke veertig seconden doorbroken door een heel goed waarneembaar gesnerp’.

Over oom is geen plotloze roman die het alleen van de sfeer moet hebben, integendeel. Het vredige leventje van oom wordt ruw verstoord, waarna niets meer zal zijn zoals het was. Niet voor hem en niet voor zijn neefje en nichtje.

Rebecca Gisler: Over oom. Uit het Frans vertaald door Maartje de Kort. Vleugels; 110 pagina’s; € 23,95.