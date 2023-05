Smeerlap kijkt verlekkerd naar de vieze dingen die Tata Steel doet voor de webcam

Beeld Getty Images/iStockphoto

Op de website ‘Spot de gifwolk’ kan iedereen via drie webcams live meekijken naar de uitstoot van de fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. De 52-jarige Harry (echte naam bekend bij de redactie) kijkt uren per dag naar de vieze dingen die Tata Steel doet voor de webcam.

‘Oh lekker schatje, stoot nog meer uit’, zegt Harry terwijl hij ziet hoe er een klein pluimpje rook uit een van de fabrieken komt. ‘Come on baby, ik wil meer.’ Hij schakelt naar webcam 3. ‘Ohhhhh ja! Een zwarte gifwolk en wat een lekkere dikke!’ roept Harry opgewonden. ‘Vervuil me! Vervuil me!’ kreunt de smeerlap terwijl donkere wolken bomvol giftige stoffen uit de schoorstenen komen en neerdalen in de onschuldige omgeving. Gauw drukt hij op de knop ‘gifwolk melden’.

Voor Harry is de website een uitkomst. ‘Het liefst ga ik natuurlijk zelf een dagje naar IJmuiden toe. Verrekijker mee, en dan een paar uur die toxische dampen mijn poriën voelen binnendringen. Heerlijk. Maar dat kan ik natuurlijk niet te vaak doen. Mijn vrouw denkt nog steeds dat ik een natuurliefhebber ben en op die dagen ga vogelspotten. Dankzij de website kan ik eindelijk ook op andere dagen rauwe kooks bekijken.’

Harry is zich ervan bewust dat hij door te drukken op de knop ‘gifwolk melden’ juist bijdraagt aan het aan banden leggen van Tata Steel. ‘Ik weet dat ik met mijn gedrag Tata Steel een dwangsom kan opleggen. Juist dat machtsgevoel maakt het genot nog groter. Ik probeer er zo lang als het kan van te genieten, het leven is immers maar kort. Vooral als je zo vaak in IJmuiden bent geweest als ik.’