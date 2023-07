‘Small, Slow but Steady’ is een parel van een boksfilm met hypnotiserende choreografie ★★★★☆

Yukino Kishii (links) speelt de dover bokser Keiko Ogasawara in ‘Small slow but steady’.

Een wedstrijd kan levensgevaarlijk voor haar zijn, vertelt bokstrainer Sasaji in een interview over zijn dove protégé Keiko: ze kan zijn waarschuwingen en de bel niet horen. Een speciaal talent dat haar van andere boksers onderscheidt, dat heeft Keiko niet. ‘Wat ze wel heeft, dat zijn haar menselijke kwaliteiten. Ze is eerlijk en direct. Een heel aardig meisje.’

Menselijk, oprecht en zeer sympathiek, dat geldt ook voor de film die de Japanse cineast Shô Miyake rondom Keiko optrekt. Small, Slow but Steady is losjes gebaseerd op de autobiografie van Keiko Ogasawara, die vanaf 2010 kort carrière maakte als de eerste Japanse profbokser met een gehoorbeperking. In zijn buitengewoon verinnerlijkte, op warm 16mm gedraaide sportdrama verplaatst Miyake het verhaal naar het door covid-19 platgelegde Tokio. Hierdoor gaat het isolement van Keiko (gespeeld door de niet-dove Yukino Kishii) vanzelfsprekend over in de goed getroffen verlatenheid van de wereld om haar heen. De sportschool van de met zijn gezondheid worstelende Sasaki (Tomokazu Miura) loopt langzaam leeg. Een cruciale wedstrijd vecht Keiko zonder publiek.

Over de auteur Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Een andere wedstrijd ziet ze zelf terug via de foto’s die haar moeder Kiyomi (Hiroko Nakajima) nam vanaf de tribune: vage en overbelichte beelden die de verstilling nog verder uitdiepen en de angst reflecteren waarmee Kiyomi het gebeuk gadesloeg. Nu haar dochter haar doel heeft bereikt, denkt Kiyomi, kan ze stoppen met boksen. Maar wat moet Keiko, die samenwoont met haar broer en de kost verdient als kamermeisje, zonder haar tweede thuis? Zonder de trainingen die haar dagen structuur geven, haar hoofd leegruimen en haar gelukkig maken?

Dat laatste zegt Keiko niet met zoveel woorden, maar je kunt het dankzij Yukino Kishii’s indrukwekkende spel des te beter zien. Neem alleen al de adembenemende, in lange shots gedraaide scènes waarin Keiko één op één traint met haar coach, en ze de precieze afwisseling van stoten en ontwijken steeds verder opvoeren. Het levert een hypnotiserende choreografie op waarbij je als toeschouwer nauwelijks nog kunt nadenken, alleen kunt kijken – ook naar Keiko’s gezichtsexpressie, die in alle concentratie steeds verder opbloeit en loskomt.

Buiten de sportschool klapt ze al snel dicht. Keiko wordt door Kishii geportretteerd als een vrouw die zich niet graag door anderen laat kennen, en die haar eenzaamheid evenzeer bevecht als opzoekt. Erg mooi, hoe dit pareltje van een boksfilm steeds weer de middelen vindt om tot haar door te dringen – langzaam, inderdaad, maar zeer zeker.