‘Small Country: An African Childhood’ gebruikt knap het perspectief van het kind ★★★☆☆

Small Country: An African Childhood

Helemaal zorgeloos is de jeugd van de 12-jarige Gabriel niet, daarvoor maken zijn Franse vader en Rwandese moeder iets te vaak ruzie. Maar los van die huiselijke spanningen kent Gabriel een heerlijke tijd in Burundi, waar zijn vader twee bouwplaatsen runt. Hij heeft veel vrienden met wie hij eindeloos buitenspeelt, woont in een groot huis met bedienden en komt ook verder niets tekort.

Het begint mis te gaan in 1993, wanneer de eerste vrije democratische verkiezingen worden gehouden sinds de onafhankelijkheid van Burundi. Een staatsgreep volgt, en daarop rellen en een avondklok – de opmaat naar een bloederige burgeroorlog.

Small Country: An African Childhood is gebaseerd op de succesvolle debuutroman Klein land van de Franse muzikant en schrijver Gaël Faye, die zijn eigen jeugd beschreef. Regisseur en scenarioschrijver Eric Barbier (La promesse de l’Aube) betrok Faye geregeld bij het maakproces, van script tot montage. Het komt de authenticiteit ten goede. De film vertelt een geloofwaardig verhaal, of het nu om de details gaat – zoals de omgang van Gabriels familie met het personeel – of om de weerslag van grote politieke ontwikkelingen.

Net als in buurland Rwanda komen Hutu en Tutsi tegenover elkaar te staan en vinden gruwelijke slachtpartijen plaats. Wanneer Gabriels moeder haar familie in Rwanda probeert te bezoeken, komt ze voorgoed veranderd terug. Zonder het geweld te verdoezelen, brengt Barbier het terughoudend in beeld. Hij weet dat een familiefoto, gemaakt net voor de burgeroorlog, de kijker net zo goed de rillingen kan bezorgen.

Small Country is een aangrijpende film die vooral in de eerste helft knap het perspectief van een kind gebruikt. Naar het einde toe lijkt Barbier minder te vertrouwen op zijn vertelkunst en wordt het thema van de verloren onschuld wel erg vet onderstreept. Niet nodig: Gabriels trauma was al duidelijk.