Sluiting dreigt voor Cobra Museum in Amstelveen

Het Cobra Museum in Amstelveen Beeld ANP

Eerder maakte het Amstelveense college bekend dat ze niet garant wil staan voor het museum. Dinsdag heeft het college bovendien laten weten dat het de subsidie per 2024 wil staken. Jaarlijks krijgt de instelling 1,2 miljoen euro van de gemeente.

Tegenvallende bezoekersaantallen

De financiële problemen van het Cobra Museum, dat in 1995 opende, zijn niet nieuw: de afgelopen twintig jaar werden gekenmerkt door rode cijfers. Een onderzoek uit 2021 (in opdracht van de gemeente) concludeerde dat het museum ‘structureel verliesgevend’ is, met name door tegenvallende bezoekersaantallen. ‘Het roer moet om’, schreven de onderzoekers. Toen al hing het museum per 2024 een subsidiestop boven het hoofd.

Het Amstelveense kunstmuseum wordt jaarlijks door gemiddeld 40 tot 50 duizend mensen bezocht, maar de ambities waren groter. In 2021 werden, dankzij een succesvolle tentoonstelling met kunstwerken van Frida Kahlo en Diego Rivera, 85 duizend mensen ontvangen. Vorig jaar werd het streefcijfer van 65 duizend bezoekers echter niet gehaald en bleef de teller steken op 48 duizend bezoekers.

Over de auteur​

Anna van Leeuwen is kunstredacteur bij de Volkskrant. Ze schrijft over tentoonstellingen, musea, kunstenaars en de kunstmarkt.

Dat de gemeente het museum nu wil laten vallen is extra pijnlijk omdat 2023 een jubileumjaar is. De huidige tentoonstelling viert 75 jaar Cobra-kunst. Volgens eerdergenoemd onderzoek neemt de interesse in de Cobrabeweging echter af. Vooral een jongere doelgroep zou de antiburgelijke kunststroming van Karel Appel, Constant, Corneille en consorten ‘gedateerd’ vinden.

Woensdagavond is er een extra raadsgesprek in de gemeenteraad. Daar zal het museum proberen de gemeenteraad te overtuigen, met hulp van een videoboodschap van Jeroen Krabbé. De tv-maker, schilder en acteur stelde onlangs de tentoonstelling ‘Alle kinderen kunstenaar’ samen. Dinsdagavond vertelde Krabbé op NPO Radio 1 al verontwaardigd dat hij het een ‘ongelooflijk domme stomme zet’ vindt van het college om het museum niet meer te steunen: ‘Dat museum, in die hoek daar in Amstelveen, geeft cachet aan heel Amstelveen.’