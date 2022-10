Bros

Bros is een romkom met ambitie. De alles en iedereen overpeinzende podcaster Bobby (gespeeld door coscenarist Billy Eichner) zet tijdens zijn show in de openingsscène de lijnen uit: niet alle liefde is hetzelfde, stelt hij. Homoseks verschilt van heteroseks, homorelaties zijn anders dan heterorelaties. En dus, is de implicatie, moet een romantische komedie waarin twee mannen voor elkaar vallen verschillen van de geijkte heterovariant.

Zodoende versiert hij de aantrekkelijke doch ogenschijnlijk saaie jurist Aaron (Luke Macfarlane), waarna de twee een film lang om elkaar heen draaien – eigenlijk wat teleurstellend keurig volgens de regels van het genre. De plot drijft op een retorische vraag: blijven ze wentelen in hun eigen emotionele onbereikbaarheid, of weten ze elkaar alsnog te vinden?

Een minder dwingende formule zou hier goed hebben gepast. En toch is Bros een fijne zit, met gevatte grapjes, slimme observaties over homoseksualiteit in een heteroseksuele wereld (die vermaledijde gaycowboys gespeeld door hetero-acteurs) en een lieve, charmante finale.