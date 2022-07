Sleutelfiguur in de gouden jaren van de Amerikaanse cinema

Regisseur Bob Rafelson op de set van 'Five Easy Pieces'. Achter hem hoofdrolspeler Jack Nicholson. Beeld Bettmann Archive

Het kan zijn dat de gouden jaren zeventig van de Amerikaanse cinema begonnen in 1969, met de ultieme roadmovie Easy Rider, maar er is ook wat voor te zeggen dat het tijdperk pas echt begon met een eindeloze discussie over toast in het meesterwerk Five Easy Pieces (1970) van de zaterdag 23 juli op 89-jarige leeftijd overleden filmregisseur en -producent Bob Rafelson.

De betreffende scène, ook wel bekend als het ‘Hold the chicken‘-fragment, waarin een jonge Jack Nicholson een oplopende discussie met een serveerster heeft over de extra toast die hij graag bij zijn bestelling heeft, eindigt als hij in een woedend gebaar de hele tafel schoonveegt, als rebellie tegen de bestaande orde. Nicholson speelde de briljante rol van Bobby Dupea, ooit getraind als klassiek pianist, maar nu een dwarse medewerker bij een olieboorbedrijf – een klassiek voorbeeld van iemand die zijn milieu en daarmee de verwachtingen van de samenleving achter zich heeft gelaten. Rafelson zou een aantal films met Nicholson maken, waarvan The Postman Always Rings Twice uit 1981 (naar de roman van James M. Cain) een van de latere successen was.

Rafelson was niet alleen regisseur van Five Easy Pieces (vier Oscarnominaties en vijf Golden Globes), maar ook producent van Easy Rider (Dennis Hopper, 1969) en The Last Picture Show (Peter Bogdanovich, 1971), een ongekende drietrapsraket, waarmee het nieuwe Hollywood zich aankondigde. Rafelson was een sleutelfiguur in de Amerikaanse filmindustrie, die zich in Hollywood meldde als een van de oprichters van The Monkees, een band die de hoofdrol speelde in de succesvolle gelijknamige comedyserie die liep van 1966 tot 1968 (en in Nederland door de Avro werd uitgezonden). De aanvankelijk fictieve band, waarvan de leden bij elkaar waren gezocht via advertenties in filmvakbladen, werd een echte muziekgroep, die ook in Nederland nummer-1 hits had met onder meer I'm a Believer.

Jessica Lange en Jack Nicholson in The Postman Always Rings Twice.

Rafelson werd geboren in New York, zoon van een Joodse hoedenlintmaker en neef van scenarioschrijver Samson Raphaelson (The Jazz Singer), zijn eerste link naar de filmwereld waarin hij later zou belanden. Als tiener zwierf hij al het land rond, als muzikant of als medewerker bij rodeo's. Na zijn studie kwam hij in het Amerikaanse leger terecht, waar hij werd gestationeerd in Japan. Hij gaf hier niet alleen adviezen aan de Japanse filmproducent Shochiku Film Company over Japanse films die eventueel in de VS konden worden uitgebracht, hij ontdekte hier ook het werk van de Japanse meester Yasujiro Ozu, wiens Tokyo Story (1953) hij eindeloos bestudeerde om de geheimen van de trefzekere montage en beeldcompositie te ontrafelen.

Terug in de VS begon hij met werk voor Amerikaanse films en televisieshows, totdat hij in 1965 een eigen productiemaatschappij oprichtte met zijn vriend en medeproducent Bert Schneider (Raybert Productions, dat later BBS Productions werd). Rafelson ontkende in latere interviews dat de Beatlesfilm A Hard Day's Night (Richard Lester, 1964) de doorslaggevende invloed op de Monkees-televisieserie was. Volgens hem lag de oorsprong bij zijn eigen avonturen als muzikant, in het bijzonder in een periode waarin hij met een band door Mexico trok.

De Amerikaanse criticus Roger Ebert noemde Five Easy Pieces een ‘revelatie’: ‘Dit is de kant die Amerikaanse films op moeten. Met eigenzinnige personages en dialogen met een oor voor het alledaagse, met een plot dat ons nog kan verrassen en met een slot dat niet het voorgeschreven happy end is.’