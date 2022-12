Slechts een kleine aanraking van Marguerita’s hand is genoeg om Elvis hoteldebotel te maken

Elvis Presley en Ursula Andress in ‘Fun in Acapulco’ (1963). Beeld Filmstill

Then suddenly I saw, Marguerita

And I was caught, like a moth in the flame

Marguerita, Elvis Presley (1963)

Toen Ursula Andress in de moeder aller witte bikini’s onverschrokken uit het water rees, had ze een steekwapen in haar rechterhand. Het gebeurde in de eerste James Bond-film, Dr. No, en ze vertolkte Bond-girl Honey Ryder. Achteraf gezien was dit cinematografische kunststukje uit 1962 zowel een omwenteling in de damesmode als de geboorte van de seksuele revolutie.

Een half jaar later was Andress de tegenspeler van de grootste entertainer ooit, Elvis Aaron Presley (1935-1977). Waarschijnlijk vanwege haar skills op bikini-gebied werd ze gecast als Marguerita in de film Fun in Acapulco, een muzikaal niemendalletje met veel water en gebadder. Het was Presleys dertiende film en zijn laatste voordat in 1964 The Beatles Amerika overnamen.

Elvis speelt Mike, een gevallen circusartiest die een baantje als badmeester binnenhengelt. Mike legt het aan met Dolores, een vrouwelijke torero, en met Marguerita, de dochter van de chef-kok. En natuurlijk zingt The King een mopje over haar, Marguerita, en hoe hij helemaal van de leg is door een kleine aanraking van haar handen.

Voor de opnamen van de film verkeerde Presley in Californië. Thuis in Graceland (Memphis) zat het de missus, de toen pas 17-jarige Priscilla Presley, helemaal niet lekker. Jaloers las ze in de tijdschriften over het samenspel van haar Heupwiegende Koning en ‘Hollywood’s New Sex Goddess’. Priscilla verdomde het om nog naar school te gaan en een bezoek aan de filmset stelde haar niet gerust.

Priscilla Presley met haar hondje Honey bij het vliegveld van Memphis in 1963. Beeld Getty

Ook in de tweedelige biografie over Elvis, geschreven door Peter Guralnick, wordt stilgestaan bij deze knetterende kwestie. Guralnick meende dat Elvis had geprobeerd de opwinding thuis te sussen met de opmerking dat hij nooit ‘voor een vrouw zou vallen wier schouders breder zijn dan de zijne’. Hij durfde in haar nabijheid amper zijn shirt uit te doen.

Zanger Elvis Presley in de jaren zestig. Beeld Getty

Inderdaad, Andress was tamelijk breedgeschouderd, hetgeen ze zelf toeschreef aan het wedstrijdzwemmen in haar jeugd. Zo uitbundig, bikini-technisch gezien, als in Dr. No werd het niet in Fun in Acapulco. Ondanks dat Mike een overweldigende ode aan Marguerita bracht, bleef fysiek contact zowel in de film als buiten de set uit. Elvis-watchers telden gedurende de film wel twee bijna-zoenpartijen, beide onderbroken door een voorbijganger. Pas op het eind van de film kussen Mike en Marguerita elkaar volop.

Met de loopbaan van de Zwitsers-Duitse actrice Andress (1936) ging het nadien crescendo. Ze speelde in tientallen films en tv-series, poseerde zeven keer in de Playboy en is volgens filmtijdschrift Empire ‘een van de meest sexy vrouwen in de filmgeschiedenis’. Ook de rij mannen met wie ze het heeft aangelegd, is imposant. Haar laatst gedocumenteerde verovering betrof een twintig jaar jongere vechtsporter.

Ursula Andress als Honey Ryder in de James Bond-film ‘Dr. No’ uit 1962. Beeld Corbis via Getty

Na haar oceanografische verschijning in 1962 wilde de hele wereld een witte bikini. Het oorspronkelijke katoenen exemplaar werd door haar in 2001 te koop aangeboden. De nieuwe trotse bezitter betaalde er 50 duizend euro voor. Andress beweerde dat de witte bikini jaren ongebruikt op zolder had gelegen.

