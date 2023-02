Slecht getimede première tijdens carnaval

Venetiaans carnaval, 1987. Beeld Getty

Venetië, 27 februari 1987

Naar Venetië, voor het carnaval. In het treinstation lees ik het bord met bestemmingen: Wenen, Triëst, München, Parijs, Rome. Dat die steden maar een treinreis verder zijn, geeft je het gevoel een deel van Europa te zijn dat in Engeland niet voorhanden is.

Als ik in de Verenigde Staten ben en mensen zeggen dat ze naar Europa gaan, kost het me altijd even om me te realiseren dat ze daarmee óók Engeland bedoelen. Ik denk aan de fameuze waarschuwing bij Dover: ‘Mist in het Kanaal, continent afgesneden.’

Dan de zinkende stad in, vol mensen in middeleeuwse kostuums en gouden maskers. Ze dansen de hele nacht op het San Marcoplein, tot ze neervallen en tot het ochtendgloren tussen andermans voeten slapen.

Samen met de distributeur loop ik door dit wilde feest naar de bioscoop waar My Beautiful Laundrette in première gaat. De zaal is nagenoeg leeg. Tot mijn afgrijzen is de film ingedubd: uit Saeed Jaffreys en Roshan Seths mond klinken Italiaanse stemmen. Op momenten waarop er doorgaans wordt gelachen, blijft het doodstil.

Ik sta op om voor mijn speech. Het publiek stelt mij vragen via de tolk. Hoewel haar accent prima is, slaat het nergens op wat zij zegt. Dus vertel ik hoe de film tot stand is gekomen en zeg ik iets over het gay-thema. Onder mijn woorden bloost ze.