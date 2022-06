Slasher als inspiratie en ‘restmateriaal’ van onemanshow Inside: dit zijn de interessantste nieuwe series deze week

Stranger Things.

Dag Mark, je wilt het over het nieuwste seizoen van Stranger Things hebben.

‘Ja, het eerste seizoen uit 2016 was een perfecte pastiche van genrefilms uit de jaren tachtig. De makers van Stranger Things keken als jonge jongens in de jaren negentig alle filmhits van een decennium eerder. Denk aan de klassiekers van Steven Spielberg, John Carpenter en Stephen King. Hun werk gooiden ze als het ware in de blender, het resultaat was deze volledig nieuwe show. De Carpenters-muziek, het typische King-thema van een klein fictief Amerikaans stadje waarin het kwaad onder de oppervlakte schuilt: die elementen wijs je met gemak aan. De combinatie van slimme citeerdrift en een uitstekende productie, gemengd met voldoende nostalgie maakte Stranger Things vrijwel direct tot een monsterhit.

‘Daarna zag je dat het niveau wat inzakte; de makers leken niet helemaal te weten hoe ze een nieuwe draai aan de tweede reeks moesten geven of waren juist bang om hun eerdere successen los te laten. Nu zie je in het vierde seizoen dat de mythologie uit het eerste seizoen verder wordt uitgediept. De acteurs zijn ouder geworden en ook de kijker is meegegroeid, reden om voor een wat volwassener thematiek te kiezen.

‘Grote inspiratiebron voor dit nieuwe seizoen is de slasherfilm. Die draait, kort gezegd, om een psychopathische moordenaar die het heeft voorzien op geile tieners. Vaak kleeft er ook een bovennatuurlijk aspect aan en blijft de moordenaar maar terugkeren. Laten we het ook allemaal niet te serieus nemen, uiteindelijk gaat het over een groep tieners – inmiddels dus wat ouder – die het opneemt tegen het onnoemelijke kwaad, terwijl hun sukkelige ouders van niets weten.

‘Er gaan verhalen rond dat Netflix het een beetje kwijt is. De aandelenkoers stortte in, het moet allemaal anders, er werd té veel uitgegeven aan producties. Daarbij werd telkens dit seizoen van Stranger Things aangehaald. Het maken van één aflevering kost gemiddeld 30 miljoen euro, dat is ongeveer het bedrag waar een jaar lang alle Nederlandse speelfilms van worden gemaakt. Goed, aan de ene kant is het succes van de nieuwe reeks, die kijkrecords breekt, een reddingsboei voor Netflix. Aan de andere kant is zo’n dure serie een laatste stuiptrekking en lijkt de tijd waarin streamingdiensten elkaar bestrijden met gigantische budgetten wel voorbij.’