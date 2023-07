Slaperige koning laat zijn sigaar uitgaan

Kiribati Beeld University of Adelaide

Kiribati, 26 juli 1889

’s Avonds, toen het donker was geworden, liepen de zangers van Makin voor ons huis op en neer en zongen het lied van de prinses. ‘Vandaag is de dag, op deze dag werd ze geboren: Nei Kamaunave werd vandaag geboren – een prachtige prinses, koningin van Butaritari.’

En dat ging zo eindeloos door. Het lied was uit de tijd en de voorstelling slechts een repetitie. Maar het was een aardige attentie aan ons.

Zaterdag – er was voor vanavond in de kerk een voorstelling aangekondigd van de toverlantaarn; en zodoende kwam de koning op bezoek; ter ere van Black Douglas had hij het aantal bewakers van twee opgevoerd tot vier; ze maakten een vreemde indruk met hun strohoeden, rokken en jasjes. Drie van hen droegen hun wapens achterstevoren, de kolf over hun schouder, de geweerloop dreigend op de rug van de koning gericht.

Het bezoek duurde uitzonderlijk lang. De koning zei en deed niets. Hij zat in elkaar gedoken in een stoel en liet zijn sigaar uitgaan. Het was warm, slaperig weer.

Tijdens de vertoning met de toverlantaarn sloop ik in het donker naar buiten. De stem van Maka, die de dia’s over de Bijbel vertoonde, was in de verre omtrek te horen. Verder was alles stil.

Robert Louis Stevenson (1850-1894). Ingekort fragment uit In de Stille Zuidzee – Mijn reizen naar de Marquises, Paumotus en Gilbert Eilanden. Vertaling N. Willems-Dirkmaat. Hollandia, 1987.