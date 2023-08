‘Skatepark’ van Mette Ingvartsen is een mooie, opwindende en toegankelijke voorstelling ★★★★☆

De voorstelling ‘Skatepark’ van choreograaf Mette Ingvartsen. Beeld Bea Borgers

De Rotterdamse Schouwburg is omgetoverd tot een skatepark. Niet alleen op het podium van de grote zaal, maar ook in de foyer, waar jongeren worden aangemoedigd om rond te rijden op hun skates of skateboard (wel ‘op eigen risico’, aldus de bordjes).

De vooraf gecreëerde sfeer is een goede aanloop naar de voorstelling zelf. Als het zaallicht dimt, komt een groep van twaalf skaters en skateboarders (leeftijden van 11 tot 35 jaar) in hoge snelheid opgereden. Op het podium is een grote houten vloer gelegd met aan de uiteinden ramps en hellingen. In Skatepark toont Mette Ingvartsen het leven op een skatepark: de groepsdynamiek, anarchie, stunts, uitblinkers, missers, rustmomenten en feesten.

De Deense choreograaf Ingvartsen wil in haar werk bewegingen die zij in de maatschappij waarneemt vertalen naar het podium. In woonplaats Brussel raakte Ingvartsen in de ban van een skatepark, als een microkosmos waar een groep van zeer uiteenlopende mensen weet samen te leven.

Skatepark is een mooie, opwindende en toegankelijke voorstelling. Zowel volwassenen als kinderen in het publiek kijken geboeid toe. Het groepsproces wordt getoond in verschillende fasen, geaccentueerd met diverse muziekstijlen en mooi licht. Soms draagt een deel van de skaters clownsmaskers, en de rest niet. Soms rijden ze allemaal dezelfde richting op, vloeiend als een zwerm spreeuwen, soms doet ieder zijn eigen ding. Er wordt roze graffiti op een muur gespoten, gitaar gespeeld, dan weer is het tijd voor een potje basketbal.

Soms is er spektakel, als er skateboards steeds hoger op elkaar worden gestapeld, en de performers daar overheen moeten springen. De een slaagt, de ander faalt. Maar er wordt niet geoordeeld. Het is proberen, doorrijden en opnieuw een poging wagen. Zo ontstaat een hechte gemeenschap.