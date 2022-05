Sjarel Ex vertrekt als directeur bij museum Boijmans Van Beuningen

Boijmans-directeur Sjarel Ex op het dak van het Depot, het vorig jaar geopende collectiegebouw. Beeld Natascha Libbert

Boijmans opende vorig jaar het Depot, een voor het publiek toegankelijk collectiegebouw. Het naastgelegen museum zelf blijft nog tot 2029 dicht vanwege asbestverwijdering, renovatie en vernieuwing. Sjarel Ex, nu 65 jaar, zou dus sowieso de heropening van het museum niet meer meemaken als directeur.

‘Rotterdam is een geweldige gemeenschap vol aardige mensen en fantastische kunstenaars, en de stad wil altijd vooruit’, zegt Sjarel Ex vrijdag in een toelichting over zijn vertrek. ‘Ik laat het museum en depot met een gerust hart achter.’ Sinds drie jaar heeft hij Ina Klaassen als co-bestuurder en mededirecteur naast zich.

Ex was in het museum betrokken bij ruim vierhonderd tentoonstellingen, waarvan tientallen door hem zelf samengesteld. De verbouwing en renovatie van Boijmans, gesloten sinds mei 2019, heeft flinke vertraging opgelopen. Er werd geen geld gevonden voor de meest ambitieuze variant, met onder meer een nieuw paviljoen voor hedendaagse kunst.

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, gezien vanaf het dak van het Depot, het nieuwe collectiegebouw van het museum. Beeld Bart Dirks

‘Succes is niet het enige op je pad als je ergens naar op weg bent’, zei Ex daarover in december 2021 in de Volkskrant. ‘Of, zoals we in Rotterdam zeggen: het is geen kakken zonder te douwen.’ Over zijn naderende vertrek als directeur midden in de renovatie was hij nuchter: ‘Ik ben directeur nummer 13. Nummer 14, mijn collega-directeur Ina Klaassen, is al jaren actief. Hierna komt een nummer 15 en 16, enzovoorts. Ik heb 300 miljoen euro binnengehaald, een prachtig programma gemaakt en duizenden kunstwerken kunnen verwerven. Een depot gebouwd. Mijn en Ina’s opvolger neemt het stokje over.’

Jurgen Stegmann, voorzitter raad van toezicht, zegt het vroegtijdige vertrek van Ex te betreuren. Hij roemt hem als een ‘bevlogen en succesvolle’ directeur. ‘Hij heeft het museum achttien jaar een interessant programma en een steeds mooiere collectie gebracht. De realisatie van het Depot trekt wereldwijd aandacht en heeft enorm bijgedragen aan de reputatie van het museum en daarmee ook de stad Rotterdam.’