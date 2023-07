‘Sisi & ich’ blinkt vooral uit in de aandacht voor de zonderlinge relatie tussen Sisi en haar vertrouwelingen ★★★☆☆

Still uit ‘Sisi & ich’.

Van alle vele Sisi’s, in de films en series, is die in Sisi & ich wellicht de meest sadistische. Zo’n vrouw die haar zojuist per boot gearriveerde en in korset geperste nieuwe hofdame eerst verplicht laat hordelopen door de paleistuin, in de bloedhitte van Corfu. Daarna wacht de nieuwkomer, tollend van de dorst, een vernederende oefening aan de ringen. En dan verkondigt de op het Griekse eiland teruggetrokken keizerin de gewichtseisen voor het personeel: dikke mensen verdraagt ze niet.

Maar er stond ook iets tegenover zulke offers, verklaart gravin en verteller Irma Sztáray aan het begin van de historische tragikomedie van de Duitse cineast Frauke Finsterwalder: ‘In haar aanwezigheid voelde het alsof iemand al het licht van de wereld op je richtte.’

Over de auteur

Bor Beekman is sinds 2008 filmredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over de filmwereld.

Sztáray publiceerde een boek over haar jaren als ‘metgezel’ van Sisi; ze was in 1898 getuige van de moord op de keizerin. Sisi & ich vent het contrast tussen de twee eerst flink uit: de plompe en ongehuwd gebleven gravin tegenover haar door schoonheid (vooral die van haarzelf) geobsedeerde werkgever. Waarna Sztáray, eenmaal opgenomen in Sisi’s coterie, eigenlijk best blijkt te klikken met de keizerin, al behoudt die haar onvoorspelbare en wrede trekjes.

De gravin, die een verplichte metamorfose doormaakt, wordt gespeeld door Sandra Hüller, de Duitse actrice die momenteel regeert over de Europese cinema. Later dit jaar is ze ook te zien in Anatomie d’une chute en The Zone of Interest, afgelopen mei bekroond met respectievelijk de Palme d’Or en de Grand Prix op het filmfestival van Cannes. Ook in Sisi & ich valt haar reikwijdte op: hoe ze die twee uiteenlopende verschijningen van gravin Sztáray verbindt. Een gemakkelijke rol is dat niet: de gravin dient volledig te vallen voor haar opdrachtgever, maar tegenspeler en Sisi-actrice Susanne Wolff beschikt niet helemaal over het benodigde aura. Een beetje pech heeft zij ook wel: Sisi & ich verschijnt relatief kort na Marie Kreutzers fraaie kostuumdrama Corsage uit 2022, met Vicky Krieps in de verfijndste en bitterste Sisi-rol tot nog toe.

Net als in die film dringt de vraag zich op in welke mate het onderwerp slachtoffer was van het Weense hof, jonggehuwd en vastgepind door Frans Jozef I. Of in welke mate ze, op haar manier, losbrak uit het protocol. En ook net als in Corsage maakt Finsterwalder gebruik van anachronistische muziek: Portishead, Nico. Alleen krijgt het bij haar iets van een trucje, mede door de vele herhalingen. Maar Sisi & ich trekt wel een eigen spoor in de scènes op Sisi’s Griekse retraite, een soort half-sektarische, feministische vrijplaats vol vrouwenliefde, jaloezie en (verplicht) drugsgebruik. Met aandacht voor de zonderlinge, wederzijds afhankelijke en huizenhoog ongelijke relatie tussen Sisi en haar vertrouwelingen. Zo zagen we dat nooit in de klassieke sprookjestrilogie met Romy Schneider uit de jaren vijftig.