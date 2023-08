‘Siriana, mijn vriendin’, een voorstelling van Karlijn Hamer over autisme, ontbeert spanning en nieuwe informatie ★★☆☆☆

'Siriana, mijn vriendin' van Karlijn Hamer. Beeld Karin Jonkers

‘Ik ben mislukt als mens. Ik kom niet vooruit omdat ik alle kanten op ga.’ Die droeve constateringen van jeugdvriendin Siriana, geuit tijdens een kraambezoek, zetten muziektheatermaker Karlijn Hamer (33) op het spoor van een performance-installatie over de binnenwereld van deze sociale, empathische vrouw van kleur, die pas op latere leeftijd, na een frustrerende zoektocht door de hulpverlening, de diagnose autisme kreeg. Een jaar lang probeerde Hamer tijdens wekelijkse wandelingen vat te krijgen op Siriana’s onveilige levensgevoel. Ze las haar dagboeken, luisterde naar haar leertraject en maakte zich een voorstelling van haar hoofd, dat geen detail mist en waarin je makkelijk verdwaalt. Bijna zoals vroeger, toen ze nog kind waren, alles hoorden en zagen en autisme geen issue was.

Siriana’s ‘hoofd’ staat tijdens Theaterfestival Boulevard op de grond in de Bank van Leening in Den Bosch. Of althans, de verbeelding ervan in een steigerinstallatie (ontwerp: Nieke Kloek) met 45 fietswielen, 9 kleine wieltjes en veel kleurige spaakkraaltjes die tikken, zoeven en ratelen wanneer de raderen in beweging komen. Alles draait tijdens Hamers voorstelling Siriana, mijn vriendin zo dat krachten elkaar opheffen en het middelste wiel stilvalt, vergelijkbaar met iemand die niet vooruitkomt omdat ze op sociaal gebied niet kan voldoen aan wat de meerderheid verwacht en wel kan.

Over de auteur Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft over dans, performance, theater en circustheater.

Op rustige verteltoon – de relaxversie staat open voor mensen die minder prikkels verdragen – geeft Hamer tekst en uitleg. Ze neemt rigide stelling tégen de harde criteria over stoornissen in het autismespectrum, zoals geclassificeerd in de DSM-5 (een diagnostisch hulpmiddel voor professionele zorgverleners), en vóór de tegenbeweging van de omarming van ‘neurodiversiteit’ en ‘autisme pride’. Hamer spreekt eenzijdig en naïef over ‘de niet te evenaren superkracht’ van Siriana - ‘haar blokkeren is een kracht’ – en ‘het systeem dat heeft gefaald’.

Wat onbesproken blijft zijn conflicten en wrijving in leven en vriendschap. Hamer laat niets zien of horen over wat haar zelf heeft veranderd in het contact. Daardoor ontbeert Siriana, mijn vriendin spanning en nieuwe informatie. Veel is bekend. Je ziet toeschouwers in de strandstoeltjes wegdutten. Dat is ook weer niet de bedoeling van een prikkelarme voorstelling.

Bovendien is Hamers geneurie, wegdromend op het zoemende geluid van de wielen – ze draait zelf aan de knoppen – te gewoon voor het predicaat muziektheater. Mislukt? Nee, maar Siriana, mijn vriendin moet nog wel in beweging komen.