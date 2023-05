Siouxsie Sioux weet de magie van weleer in Paradiso niet te benaderen ★★★☆☆

Siouxsie Sioux op het Meltdown Festival in Londen in 2013. Beeld Getty

Het weerzien met Siouxsie Sioux (65) in een afgeladen Paradiso in Amsterdam was na ruim vijftien jaar afwezigheid van de Nederlandse podia iets om naar uit te kijken. Haar status als icoon van de gothic-scene is in die jaren gegroeid. Liedjes als Spellbound en Happy House, die ze in de vroege jaren tachtig in Siouxsie & The Banshees zong, hebben zich ferm genesteld in de canon van de new wave of, zoals dat nu heet: postpunk.

De ijskoningin van weleer kwam donderdag niet in het zwart maar in een hagelwit gewaad het podium op. Dat was al even schrikken, en het werd erger toen ze begon te zingen. Geen noot was zuiver in Night Shift en dat werd nauwelijks beter in het daaropvolgende Arabian Knights. Nog een geluk dat de anonieme band precies de ijle gitaarloopjes van John McGeoch en de stuwende drumpartijen van Budgie had ingestudeerd. Zo leek het nog een beetje op de machtige Siouxsie & The Banshees van weleer.

Over de auteur

Gijsbert Kamer is sinds 1992 muziekjournalist. Hij schrijft voor de Volkskrant recensies, interviews en beschouwingen over pop en jazz.

Het was meer onmacht dan onwil, want de wild dansende Siouxsie klaagde wel dat ze het warm had, maar leek zich goed te vermaken op het podium. Het duurde evenwel drie kwartier voordat ze de avond een beetje naar haar hand wist te zetten. Cities in Dust kreeg een krachtige uitvoering, en deed ook het wat apathische publiek opleven. Het werd zelfs even echt goed toen ze voor het licht hysterische Sin in My Heart zelf de gitaar omgespte en precies de goede noten speelde.

Haar stem bleef er ook in Happy House en Spellbound nog vergeefs naar zoeken, maar er kwam wel meer overtuiging in de uitvoering. Die wilde schopbewegingen in Spellbound waren vast ook een manier om haar onmacht te bezweren. In ieder geval redde het laatste half uur de avond, los van de slechte toegiftkeuze Peek-A-Boo. Ze zal echt nog veel stemoefeningen moeten doen om iets van de magie van weleer te benaderen.