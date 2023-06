Sinterklaas gaat met zijn tijd mee, nu ook in het beroemde prentenboek van Charlotte Dematons

Hartje zomer en het eerste sinterklaasnieuws is binnen: er zal dit jaar een nieuwe versie verschijnen van het klassieke prentenboek Sinterklaas van Charlotte Dematons, waaraan zij drie jaar in het geheim heeft gewerkt.

Deze bestseller uit 2007 (200 duizend verkochte exemplaren) vertelt het verhaal van een doorsneesinterklaasfeest en besteedt veel aandacht aan het tot ieders verbeelding sprekende werk achter de schermen: hoe het er met de goedheiligman en zijn medewerkers aan toe gaat op zijn landgoed in Spanje.

Dat er honderden pikzwarte Pieten in staan, betekende niet dat Dematons indertijd niet op de hoogte was van de gevoeligheden. Integendeel, ze koos er naar eigen zeggen bewust voor om de Pieten onrealistisch zwart te maken, zodat het heel duidelijk ‘gewoon geverfde mensen’ zijn.

Dat bleek toch niet voldoende, concludeerde ze tien jaar later, toen de Zwarte Pietendiscussie een vlucht nam en haar goedbedoelde boek tot haar schrik met racisme in verband werd gebracht. Elke herdruk heeft ze sindsdien tegengehouden, tot verdriet van veel ouders, die om het boek bleven vragen. Nog steeds worden op Marktplaats tweedehandsexemplaren verkocht voor 100 euro of meer. En dus besloot Dematons, zoals ze het zelf graag aan haar jonge publiek vertelt, op werkbezoek te gaan in Spanje en te kijken of daar in de tussentijd iets is veranderd.

Hoe het allemaal zo snel – of zo langzaam, afhankelijk van het perspectief – is veranderd, wordt treffend geïllustreerd in het ook deze week verschenen Burgzorgs Blik – Zwarte mensen in prentenboeken en beeldverhalen van 1910 tot nu, samengesteld door cultureel ondernemer Ricardo Burgzorg en voormalig Volkskrant-recensent Arjan Peters.

Beeld Hoogland & Van Klaveren

Het boek grasduint in Burgzorgs collectie stigmatiserende plaatjes van zwarte mensen als kannibalen of op z’n best komische sidekicks van witte helden, maar ook in moderne verhalen met kleurrijke makers én hoofdpersonen. Over de Zwarte Pietenliefhebbers die nog niet óm zijn, toont Burgzorg zich mild. Cruyff citerend: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’

Nu gaat dus ook Sinterklaas met zijn tijd mee. Het stoffige ezelpaadje op zijn landgoed wordt met Europese subsidie geasfalteerd en op de daken van de cadeautjespakhuizen komen zonnepanelen. Ook de arbeidscontracten van de Pieten zijn aangepast. Ze slapen niet meer in stapelbedden, maar hebben in een nieuwbouwflat allemaal hun eigen studio met douche en toilet.

En de Pieten zijn voortaan ongeschminkt. Dematons, die de komende weken de laatste hand legt aan de prenten, licht telefonisch toe: ‘Daar zijn ze gewoon mee gestopt. Logisch, bij nader inzien. Wie staat zich nu elke ochtend te schminken om in een pakhuis te gaan werken?’