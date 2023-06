‘Sint-Jan, Sint-Maarten, Sint-Michael: al die feesten ga ik missen als ik in de brugklas zit’

Pleun Schouten: ‘Waterpolo vond ik drie keer niks.’ Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Warnsveld met mijn moeder Lyckele (43), vader Boris (46) en mijn oudere broer Torsten (17) en zus Liv (15).’

Wat zijn je hobby’s?

‘Tekenen en schilderen. Voor inspiratie zoek ik op Pinterest plaatjes die ik nateken. Bijvoorbeeld een eekhoorn of een teddybeer, maar meestal vogels of kleine knaagdieren. De mooiste tekeningen bewaar ik in een map. Daarnaast doe ik aan wedstrijdzwemmen.’

Hoe ben je bij wedstrijdzwemmen gekomen?

‘Zwemles vond ik heel leuk. Toen ik mijn A-, B- en C-diploma had gehaald, wilde ik door. Toen ging ik op Sterzwemmen. Dan doe je van alles een beetje, zoals reddingszwemmen en waterpolo. Maar waterpolo vond ik drie keer niks. Daarna werd ik gevraagd om te komen wedstrijdzwemmen in de Achterhoek en heb ik meegedaan met de Gelderse kampioenschappen.’

Wat is je dierbaarste bezit?

‘Ik heb een naaimachine. Die heeft mijn moeder gevonden op Marktplaats, hij is gemaakt in de jaren zestig. Met mijn beste vriendin Kamille ga ik soms een dagje naaien. Dan maken we een pop of een klein diertje.’

Met wie kan je heel hard lachen?

‘Met Kamille. Wij zitten samen voorin de klas, het bureau van meester Mark staat achterin. Wij zitten veel te klieren, we tekenen stiekem rare gezichten.’

Ga je de basisschool missen als je straks in de brugklas zit?

‘Ik zit op een vrije school, ik ga alle feesten daarvan missen. Pinksteren, Sint-Jan, Sinterklaas, Sint-Maarten, Sint-Michael. We hadden ook les op een boerderij. Elke vrijdagochtend fietsten we naar boer Freddie. Dan werden we opgedeeld in drie groepen. Een groep kookte met groente of onkruid, een groep verzorgde de dieren, zoals melken, en de laatste groep werkte in de tuinbouw, bijvoorbeeld oogsten.’

‘In de moestuin verbouw ik bieten, raapstelen en nog veel meer.’ Beeld Coco Olakunle

Koken met onkruid?

‘In het begin van het jaar is er nog weinig gegroeid. Je kan dan wildplukken, zoals weegbree, zevenblad of brandnetel. Ook paardenbloemen of de blaadjes van madeliefjes, maar dat zijn eigenlijk geen onkruiden. Ik heb ook een eigen moestuin.’

Wat verbouw je allemaal in je moestuin?

‘Aardappels, bieten, raapstelen, kool en nog veel meer. Dat kunnen we thuis gebruiken in de keuken, met de andijvie en boerenkool kun je bijvoorbeeld stamppot maken. Ik heb de moestuin sinds vorig jaar en ben er twee keer per week.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik hoop uit huis, maar wel in de buurt van Zutphen en Warnsveld. We hebben thuis twee katten, dus die wil ik dan ook. Misschien studeer of werk ik, dat weet ik allemaal nog niet. Maar als ik iets moet kiezen ga ik voor de klas staan, het liefst met iets creatiefs.’