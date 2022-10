Singer Laren toont vrouwenemancipatie in de Nederlandse kunst. En dat werkt bijzonder goed ★★★★☆

Bart van der Leck, ‘Buiten met de fiets’ (1912-1913). Gouache op papier. Beeld Rik Klein Gotink, Kröller-Müller Museum

Twee vrouwen, twee fietsen, zo simpel is de gouache van Bart van der Leck (1876-1958) die Buiten met de fiets heet. Plat en duidelijk als een pictogram, alles klopt. Kijk hoe lekker al die vormen in elkaar grijpen, ik zou er wel een puzzel van willen figuurzagen. Deze vrouwen zijn elkaars tegenpolen in wit met zwart versus zwart met wit. Ze zijn afgestapt om elkaar in de ogen te kijken, als cowboys in een staredown.

Verder lijkt de scène, nu te zien in de tentoonstelling De Nieuwe Vrouw in Singer Laren, superalledaags. Maar eigenlijk zien we een van de grootste verworvenheden van de vrouw van nu (en hier): mogen fietsen. Dat was in 1913, het jaar dat Van der Leck het schilderde, een recente verworvenheid.

De Amerikaanse suffragette Susan B. Anthony (1820-1906) zei eind 19de eeuw dat de fiets meer heeft gedaan voor de emancipatie van vrouwen ‘dan wat dan ook in de wereld. Het verblijdt me elke keer als ik een vrouw voorbij zie fietsen. Het geeft haar een gevoel van zelfredzaamheid en onafhankelijk.’ Nou en of.

Met dat fietsen kwam ook – o gruwel, dacht menig man – de fietskleding. Kijk nog maar eens naar de silhouetten van de vrouwen op Van der Lecks gouache. Die zijn gemakkelijk te figuurzagen omdat deze vrouwen geen korset lijken te dragen. Ik geef toe dat een wespentaille sowieso niet bij Van der Lecks rechtlijnige stijl past én dat zo’n enkellange rok vast ook lastig fietst. Maar waar het nu even om gaat: zou dit kunstwerk eerder binnen deze context zijn getoond, namelijk binnen de context van vrouwenemancipatie?

Elly Tamminga (1896-1983), ongedateerd zelfportret. Beeld Rijksmuseum Amsterdam

Ik denk van niet. De Nieuwe Vrouw is samengesteld door kunsthistoricus Maaike Rikhof (25). Zij is gespecialiseerd in gendergeschiedenis en beeldende kunst rond 1900, bij die tijd ligt het zwaartepunt in de tentoonstelling. Die heeft een slimme en simpele opzet: ze toont vrouwenemancipatie in beeld in Nederlandse kunst. En dat werkt bijzonder goed. Je loopt in Laren door een soort eregalerij van bijzondere vrouwen, thematisch gerangschikt.

Sommigen van hen zijn overduidelijk voorvechter van de vrouwenzaak: Aletta Jacobs in een portret van Isaac Israels, Hedy d’Ancona door (natuurlijk) Aat Veldhoen. Anderen zijn meer toevallige passanten op de weg naar vrijheid, zoals deze vrouwen met hun fiets. Niet alles is van een even hoge artistieke kwaliteit, maar het verhaal dat wordt verteld is heel overtuigend. Het is bijzonder om zaal na zaal na zaal omringd te zijn door kunstwerken waarop vrijwel uitsluitend vrouwen staan. En vooral: dat daar bij staat wie dat zijn.

Suze Robertson, ‘Zelfportret met rode jurk’ (1889-1890). Beeld Alice de Groot, Suze Robertson Stichting

Suffragette Anthony, die vond dat de fiets de vrouwenemancipatie de grootste dienst had bewezen, kreeg in hetzelfde interview uit 1896 de vraag: ‘Hoe denkt u dat de nieuwe vrouw zal zijn?’ Haar antwoord: ‘Ze zal vrij zijn. Ze zal zijn wat ze maar wil zijn volgens haar beste oordeel.’

Zulke ‘vrije vrouwen’ bepalen natuurlijk zelf hoe ze zich willen laten zien. De nieuwe vrouw op haar vrijst zien we in zelfportretten van bijvoorbeeld Suze Robertson, Marlene Dumas, Iris van Dongen, Ina van Zyl en Elly Tamminga. Die komen trouwens uit vijf verschillende collecties en zijn nu in dezelfde zaal over het ‘Creatief genie’ te zien. Alleen al die zaal is een bezoek aan Singer Laren waard, om deze kunstenaars in de ogen te kunnen kijken.

De Nieuwe Vrouw Beeldende kunst

★★★★☆ T/m 8/1, Singer Laren