SingCity is een vermakelijke familiemusical, al zullen de jongsten ’m waarschijnlijk niet helemaal begrijpen ★★★☆☆

‘Ja hoor, daar gaan ze weer.’ Xandra heeft een stem als schuurpapier en is zonder het te weten beland in SingCity, waar de mensen de hele dag door zingen. Bijna alle ramen zijn gesprongen door de vele hoge noten en Xandra, glaszetter van beroep, moet de boel komen fiksen. Ondertussen ontrafelt de nuchtere bouwvakker ook even het duistere geheim van deze rare plek.

SingCity is een opgewekte familiemusical die te zien is in het openluchttheater in het Amsterdamse Bos, gemaakt door jeugdgezelschap BonteHond uit Almere en geregisseerd door Judith Faas. De stoere, onvermurwbare Xandra (gespeeld door Manon Nieuweboer) zorgt voor veel humor. Haar droogkloterige opmerkingen contrasteren effectief met de altijd hoog in de energie zittende, sentimentele medleys die de inwoners van het stadje opdissen.

Zangers Dook van Dijck, Sabrina NaberMacnack en Liza Panjoel spelen die overigens met veel bravoure. Gospel, koorzang, swing en klassieke musicalliedjes worden razendsnel afgewisseld, zo nu en dan bijgestaan door een tienkoppig koortje. Het blijkt dat het in SingCity verplicht is om te zingen op straffe van verbanning. Op die manier verwerkt (lied)tekstschrijver Frank Siera een waarschuwing over de gevaren van dictaturen in de voorstellingen. Hoe die diversiteit uitwissen en verloedering in de hand werken.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de jongsten (de voorstelling wordt aanbevolen voor ‘basisschoolleeftijd’ en hoger) die boodschap zullen meekrijgen. Daarvoor is het concept net wat te complex, en ook de gezongen teksten zijn niet altijd even goed te verstaan. Blijft over een vermakelijke bosmusical met als hoofdpersonage een musicalhater die af en toe een geinig babbeltje maakt met het publiek.

SingCity Theater ★★★☆☆ Door BonteHond, regie Judith Faas, met o.a. Manon Nieuwboer, Dook van Dijck, Sabrina NaberMacnack en Liza Panjoel. 22/7, Amsterdamse Bostheater, daar t/m 2/9.

SingCity door BonteHond in het Amsterdamse Bos Beeld Kamerich & Budwilowitz