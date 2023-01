Sinds de smeuïge ontboezemingen van Harry en Meghan is het in één keer gedaan met de jeugdige adoratie voor het echtpaar

Prins Harry en Meghan Markle in een fotohokje, in een door het echtpaar verspreide foto.

Dingen die we sinds vorige week niet meer kunnen niet-weten over de rossige Britse prins Harry (38):

– Dat hij ooit, ter verlichting van een genitaal pijntje, zijn penis insmeerde met een crème van het merk Arden.

– Dat hij op 17-jarige leeftijd zijn maagdelijkheid verloor aan een oudere paardenliefhebster die hem tijdens de daad behandelde als een ‘jonge hengst.’

– Dat hij het geregeld heeft over zijn ‘todger’, Britse spreektaal voor piemel.

– Dat hij als militair in Afghanistan minstens 25 Talibani naar het hiernamaals zou hebben geknald.

Dood van prinses Diana

De smeuïge ontboezemingen staan allemaal opgetekend in Harry’s autobiografie Spare, die op 10 januari zijn wereldwijde primeur beleefde en in Nederland vertaald als Reserve. Daarin vertelt hij openhartig over het tumultueus leven aan het Britse hof, zijn huwelijk met de Amerikaanse tv-actrice Meghan Markle (41), de gespannen relatie met de tabloidpers, en het traumatisch verlies van zijn moeder, prinses Diana, in 1997.

Het boek moest de kroon worden op de ‘Megxit’, het verwijderingsproces tussen Harry en de koninklijke familie dat in 2020 op gang kwam nadat hij en zijn vrouw Meghan op Instagram aankondigden afstand te willen nemen van het stoffig koninklijk bedrijf.

Voortaan – financieel onafhankelijk en levend in de VS – wilde het echtpaar door het leven als boegbeeld van moderniteit en progressiviteit. De breuk kon op ruime steun reken onder millennials (geboren tussen 1980 en 1995) en GenZ (geboren tussen 1996 en 2010). Uit peilingen bleken deze generaties – althans, dat deel dat sociale rechtvaardigheid een warm hart toedraagt – zich erg te herkennen in de strijd van Harry en Meghan om ‘tradities te bevragen.’

Gênante passages op Tiktok

En toen kwam Spare uit, vol ongemakkelijke details over ’s mans penisblessures, en was het in één keer gedaan met de jeugdige adoratie voor het echtpaar. Op Tiktok, thuishonk voor iedereen onder de 25 jaar, werd het boek een bron voor talloze filmpjes waarin jongeren met gepijnigd gezicht de meest gênante passages voorlezen. ‘Laat iemand alsjeblieft tegen prins Harry zeggen dat hij zijn mond moet houden’, klonk het uit de jeugdige kelen.

Nieuwe peilingen lieten er vervolgens geen twijfel over bestaan: de sympathie van millennials en Genz voor Harry, en in iets mindere mate voor Meghan, is dankzij Spare op weg naar een absoluut nulpunt. Hoe verloor het ex-koninklijk paar zo snel en massaal de steun van de jeugd?

Het begon als een sprookje. Harry, van blauw bloed. Meghan, een ‘gewoon’ burgermeisje van gemengde afkomst (vader wit, moeder zwart) uit Amerika, waar ze haar geld verdiende als tv-actrice. De Amerikaanse leek de aangewezen persoon om het Brits koninklijk huis naar de 21ste eeuw te loodsen. Als vrouw van kleur en feministe zou ze het bleke Huis Windsor eindelijk een blos op het witbepoederd gezicht kunnen geven. ‘Een nieuw tijdperk’ was aanstaande, geloofde ook The New York Times, één van een ‘meer inclusieve monarchie.’

Seksisme en racisme

Nou ja, erg ‘inclusief’ begon dat nieuwe tijdperk niet bepaald. Met name in de Britse tabloidpers en op sociale media kreeg het kersverse koppel van meet af aan te maken met een stroom aan twijfelachtig commentaar. ‘Harry’s meisje is (bijna) rechtstreeks afkomstig uit Compton’, kopte The Daily Mail, verwijzend naar een geplaagde achterstandswijk in Los Angeles. Ook werd er geschreven over Meghan’s ‘exotisch dna.’ De artikelen noopten Harry tot een uitzonderlijke persverklaring waarin hij zich beklaagde over ‘de raciale ondertoon in opinieartikelen; en het regelrecht seksisme en racisme van trollen op sociale media.’

Het vitriool legde ook een generatieconflict bloot. ‘Hoe ouder je bent, hoe groter de kans is dat je Harry en Meghan haat’, schreven columnisten. Vooral mediafiguren die de veertig gepasseerd waren, leken maar moeizaam om te kunnen gaan met de verandering waar het echtpaar voor stond. Dat bleek des te nadrukkelijker toen ze in 2020 besloten de monarchie achter zich te laten om een ‘nieuwe progressieve rol’ na te jagen. Uit een peiling bleken 25-minners in de kwestie massaal de kant van Harry en Meghan te kiezen, terwijl oudere Britten er geen goed woord voor over hadden.

Prins Harry en Meghan.

In 2021 volgde een nieuwe populairiteitsboost toen Meghan en Harry een veelbesproken interview aan Oprah Winfrey gaven. Daarin spraken ze zonder reserve over hun mentaal welbevinden en klapten ze uit de school over de vermeende ‘conversaties’ die er aan het hof gevoerd zouden worden over de huidskleur van hun kinderen – thema’s (mentale gezondheid, racisme) die ook leven onder millennials en GenZ. Alleen oudere commentatoren spraken geërgerd over het echtpaar als ‘leiders van de nieuwe internationale woke-elite.’

Maar lang duurde die juichstemming onder jongeren niet. De omslag heeft alles te maken met de overkill aan Harry en Meghan-perikelen die sinds afgelopen december op gang kwam. Eerst was daar de zesdelige Netflix-documentaire Harry & Meghan, waarvoor het echtpaar naar verluidt 100 miljoen dollar heeft gekregen. De exhibitionistische docuserie is deels mierzoete ode aan hun liefde, deels een uithaal naar oude vijanden: de racistische tabloidpers en het verstikkende koningshuis. Enkele weken later zag Spare het licht (20 miljoen dollar als voorschot), waarin Harry al zijn persoonlijke vetes met zijn familie en de tabloidpers nog eens dunnetjes over doet, en als toegift de lezer trakteert op zijn peniskwaaltjes.

Van vooruitstrevend symbool voor verandering (tegen racisme en seksisme) veranderde hij plotsklaps in een zeurderige en overbevoorrechte millennial die voor financieel gewin zijn familie voor de bus gooit. Harry is uiteindelijk een ‘softboi’, aldus columnist Pravina Rudra - zelf een millennial - in The Times. Daarmee bedoelt ze jonge mannen die zich voordoen als progressief en emotioneel kwetsbaar, in de hoop op applaus. Maar graaf je een laagje dieper, dan tref je nauwelijks echt doorleefde overtuigingen. Of je treft er, zoals in het geval van Harry, vooral een boel oud familiezeer en wat anekdotes over zijn ‘todger’.