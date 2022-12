Simone Atangana Bekono houdt het spannend in de novelle ‘Zo hoog de zon stond’

Simone Atangana Bekono Beeld Lin Woldendorp

Wie zo succesvol debuteert als Simone Atangana Bekono deed in 2020 met de roman Confrontaties (ze werd door deze krant benoemd tot literair talent, won de Anton Wachterprijs en de Hebban Debuutprijs, was winnaar van het Beste Boek voor Jongeren en kwam op de shortlist van de Libris Literatuurprijs en de Bronzen Uil) moet haast wel bezwijken onder de druk voor het tweede boek. Daarom is het zo slim dat Atangana Bekono de hooggespannen verwachtingen pareert met een kleine novelle. Geen groot en serieus boek dat weer moet meedingen naar al die prijzen, maar een fijn boekje waarin de schrijver frank en vrij speelt met het gothic genre.

Griezelen geblazen dus, in Zo hoog de zon stond. Sonny, een geflopte kunstenaar, brengt tijdens een hittegolf een aantal dagen door met Myrthe, een vriendin van vroeger. In ’t huuske, heet de villa waar ze verblijven. Een misleidend knusse naam voor het grote, kille huis waarin alles geautomatiseerd is. En natuurlijk blijkt al snel dat het er helemaal niet pluis is. Atangana Bekono weet de landerige sfeer van hete zomerdagen goed af te zetten tegen allerlei huiveringwekkende zaken (de virtuele assistent in elke kamer, met haar blauwe licht en blikkerige stem, bijvoorbeeld). Gooi er wat drank, sluimerende erotiek en een identiteitscrisis tegenaan en je hebt een verhaal dat net wat méér is dan alleen maar eng. Het is een heerlijk opwarmertje voor dat grote serieuze boek dat vast ook nog een keer komt.

Simone Atangana Bekono: Zo hoog de zon stond. De Arbeiderspers ; 96 pagina’s; € 16,99.