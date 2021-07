Sigrid Kaag een spontane flapuit? Think again

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waar op dat moment behoefte aan is.

‘Hoe zou Sigrid Kaag dit aanpakken?’, was de vraag die ik mezelf de afgelopen jaren regelmatig stelde als ik me weer eens te druk maakte om wat andere mensen van me dachten. Als ik in het bijzijn van mijn keurige schoonouders had gevloekt, als ik een vlek op mijn shirt had of als er een genante foto van me op internet verscheen, altijd was er dat Kaagje op mijn schouder dat zei: ‘Fuck them all! Gewoon jezelf zijn, ze hebben je maar te accepteren zoals je bent!’ Het Kaagje had gelijk: het leven is te kort om je druk te maken om beeldvorming.

Juist als flexibele opiniemaker maak ik me nogal druk om de mening die mensen zich over mij vormen. Daar kan ik erg onzeker van worden. Maar tot voor kort was daar altijd Sigrid Kaag: ‘Laat ze maar lullen!’ Ze liet zien dat je als politicus niet alles hoeft te plannen, ze leek er geen enkele moeite mee te hebben om toeval toe te laten in haar leven. Sigrid ‘que será será’ Kaag, wat gebeurt gebeurt, dus laat het nou maar gewoon gebeuren.

Ja, ze was een flapuit. Ja, haar spontaniteit bracht haar soms in een lastig parket. En ja, die laissez-fairehouding zou haar ondergang kunnen betekenen. Maar wat was ze een verademing. Een politicus die niet sprak met meel in de mond, een vrouw die zei waar het op stond. Ik wilde haar zijn.

En toen waren daar als donderslag bij heldere hemel de onthullingen over die VPRO-documentaire. Alsof de grond onder mijn voeten wegzakte. Haar imago? Zorgvuldig gepland met hulp van een leger aan voorlichters. Kaag blijkt een politicus als alle anderen. Behoedzaam – ja, berekenend. En ik blijf bedrogen achter. De komende drie weken neem ik vrij om hiervan bij te komen.