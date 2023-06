Sightseeën tussen de doden van Waterloo

Butte Du Lion is het gedenkteken van de laatste strijd van Napoleon Bonaparte bij Waterloo. Beeld Getty Images/iStockphoto

Brussel, 20 juni 1815

Op dinsdag de 20ste nodigden Barnes en Hamilton mij uit voor een rijtoer om het slagveld te gaan zien, waarvoor ik had willen bedanken, aangezien ik had gehoord dat alle dode Franse soldaten daar nog lagen, maar desondanks besteeg ik mijn paard. Op ongeveer twee kilometer aan de Brusselse kant van het dorp Waterloo overkwam mij iets bijzonders: ik werd ingehaald door de hertog van Wellington (aanvoerder van het Engelse leger, die twee dagen eerder Napoleon had verslagen, red.) in zijn tweespan, in burgerkleding, met Harvey naast hem in uniform.

We reden samen verder op en hij zei dat hij in Waterloo een ontmoeting had met Frederick Ponsonby en De Lacey, maar dat Harvey me zou vergezellen en me het slagveld zou laten zien. In het dorp Waterloo troffen we andere leden van zijn staf, en het eindigde ermee dat Lord Arthur Hill mijn gids werd en me het hele terrein liet zien.

Het verbaasde me dat ik niet meer afschuw voelde bij de aanblik van zoveel dode lichamen. Links van de weg van Waterloo naar Mont-Saint-Jean, een meter of twee van het kreupelhout dat onze gevechtslinie had gevormd, lagen de Fransen alsof ze in één keer met z’n allen waren neergemaaid.

Het was verschrikkelijk om er hier en daar een nog levende tussen te zien, die zijn stem verhief en Lord Arthur om water vroeg.