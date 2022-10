Shunske Sato vertrekt bij de Nederlandse Bachvereniging

Shunske Sato. Beeld Marco Borggreve

De Japanse, in de Verenigde Staten opgegroeide violist en dirigent volgde in 2018 Jos van Veldhoven op. Dat was een verrassende keuze: Sato was al concertmeester (de belangrijkste violist) bij het ensemble waar hij werd geprezen om zijn expressieve en riskante spel, maar hij had geen dirigeerervaring. Het idee was dat hij de Bachvereniging vooral als violist aan zou voeren, een praktijk die dichter bij die van Johann Sebastian Bach (1685-1750) staat.

De Nederlandse Bachvereniging, opgericht in Naarden in 1921, staat bekend om zijn jaarlijkse uitvoeringen van Bachs Matthäus-Passion. In de Matthäus van dit jaar wisselde Sato het dirigeren en vioolspelen af, maar op het Festival Oude Muziek deze zomer kon je hem ook zien dirigeren zonder viool. Hij leek in die rol erg gegroeid.

Dat hij desondanks vertrekt, komt volgens de Bachvereniging door Sato’s volle internationale agenda die zich moeilijk met het artistiek leiderschap laat combineren. Ook wil hij zich niet beperken tot de barokmuziek en wil hij meer 19de- en 20ste-eeuws repertoire spelen, waarvoor hij ook is opgeleid. Sato is onder meer opgeleid aan de Juilliard School of Music in New York; de interesse voor barok en historische speelwijzen kwam pas later in zijn studie.

Directeur Willemijn Mooij laat weten het vertrek te betreuren en omschrijft Sato als ‘een prettig mens’. ‘Zijn carrière heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen’, zegt Mooij. ‘Hij is een veelgevraagd solist in het buitenland. Door zijn ambities waren er steeds meer knellende punten die we moesten overwinnen, dan krijg je uiteindelijk deze uitkomst. Hij heeft geen loden bal aan zijn voet.’

Sato’s contract loopt door tot de zomer van 2023. De Nederlandse Bachvereniging gaat op zoek naar mogelijke andere vormen van samenwerking met Sato en beraadt zich nog op een procedure voor de zoektocht naar een opvolger.